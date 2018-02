PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Uzzini, kuras profesijas būtu piemērotas katrai horoskopa zīmei

Saka, ka par laimīgu sevi var uzskatīt tas, kurš no rīta ar prieku dodas uz darbu un vakarā ar patiku steidzas mājās. No profesijas izvēles atkarīga ne tikai karjera, bet visa dzīve, jo darbā mēs pavadām trešdaļu no tās. Turklāt nauda mīl tos, kas nodarbojas ar savu sirdslietu. Kā neaizšaut garām un mūsdienu mainīgajā pasaulē izvēlēties nodarbošanos, kas atbilst gan raksturam, gan spējām un tajā pašā laikā iet pie sirds? Kā saprast, kura nodarbošanās ļaus mums sasniegt karjeras virsotnes, bet kura garlaikos? Palīgā nāk astroloģija! Horoskops nav burvju nūjiņa, kas uzburs labklājību un laimi, bet tas mums ļauj palūkoties uz sevi no malas un iedvesmo izvēlēties pareizo virzienu, kurā doties.

Auns

Ambiciozais, patmīlīgais, aktīvais, nepiekāpīgais un mērķtiecīgais Auns tiek uzskatīts par vienu no karjerā veiksmīgākajām zīmēm. Turklāt Aunam piemīt izteiktas līdera īpašības, kas ļauj iepatikties cilvēkiem un sasniegt iecerēto. Auns spēj pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību ne vien par sevi, bet arī citiem. Viņš nav no tiem, ko dēvē par paklausīgu skrūvīti lielā mehānismā, viņš vienmēr analizē, meklē labāko risinājumu, uzdod neērtus jautājumus un izsaka priekšlikumus. Auna patstāvība, pārliecība par sevi, entuziasms un radošums ļauj kāpt pa karjeras kāpnēm gandrīz visās jomās. Vīrietis Auns var kļūt par labu politiķi, žurnālistu, neliela uzņēmuma vadītāju, auto vadīšanas instruktoru. Tomēr Aunam ne vienmēr ir lielas dotības biznesā, jo viņam patīk riskēt un rīkoties zibenīgi, pieņemot mirkļa emocijās balstītus lēmumus. Auns var būt labs biznesa partneris, kura karstais prāts reizēm mazliet jāatvēsina. Sieviete Auns var kļūt par skolas direktori, pārtikas veikala vadītāju, aerobikas treneri.

Vērsis

Lai gan Vērša būtība ir smagnēja, viņš ir mērķtiecīgs. Viņš zina, ko vēlas, un iet uz mērķi, nenovirzoties ne pa labi, ne pa kreisi. Šķēršļus, kas citiem šķiet nepārvarami, viņš pakļauj kā nieku. Viņa neatlaidība un spēja cītīgi strādāt padara Vērsi par neaizvietojamu darbinieku, ko priekšniecība augstu vērtē. Atbildības izjūta, uzcītība un māka noslīpēt prasmes ar laiku var palīdzēt viņam izveidot labu karjeru biznesā. Vērsis ir izcils vidēja līmeņa vadītājs. Vīrietim Vērsim ir izredzes kļūt par labu inženieri, ārstu, tēlnieku vai pat muzikantu. Tomēr jāņem vērā, ka karjera nav Vērša galvenais mērķis. Viņam svarīga stabilitāte, ērti dzīves apstākļi, materiālie labumi un komforts. Tāpēc nav brīnums, ka vislabāk Vērsim padodas darbi, kas saistīti ar paša zemi. Kamēr apkārtējie zemnieki nīkuļos, viņa saimniecība plauks un zels. Vērša stādītie dārzeņi, augļu koki un ogu krūmi dos labu ražu. Tirgū pēc viņa produktiem stāvēs rinda. Vērša zīmē dzimusi sieviete ir lieliska saimniece, kas prot uzburt mājīgumu un komfortu ikvienā mājā. Ja viņa atvērs viesu namu, reklāma nebūs vajadzīga, jo klienti to novērtēs un atgriezīsies.

Dvīņi

Pateicoties radošumam un iedzimtām komunikācijas spējām, Dvīņi spēj strauji virzīties augšup, bet ne visās jomās. Lieta tāda, ka Dvīņiem riebjas rutīna, kas liedz ilgi noturēties darbā, kurā jāpilda vienu un tie paši uzdevumi, jāievēro kārtība, jābūt darbā no deviņiem līdz pieciem. Dvīnim tas drīz vien apnīk, turklāt šai horoskopa zīmei pietrūkst pacietības. Dvīņi spēj ātri aizrauties un nodoties procesam, bet tikpat ātri zaudē interesi un pārslēdzas uz kaut ko citu. Gadās, ka dzīves laikā Dvīnis nomaina vairākas profesijas un neskaitāmas darbavietas. Ja Dvīņa darbošanās ir saistīta ar komunikāciju, informācijas apstrādi, emocionāliem pārdzīvojumiem un, ideālajā gadījumā, pārvietošanos, viņš būs perfekts, neaizvietojams darbinieks. Dvīņa mākslinieciskā dvēsele alkst piedzīvot kaut ko lielu un skaistu, ko piezemētā ikdiena nepiedāvā. Dvīnis necieš ierobežojumus, ko uzliek materiālā šaurība. Viņš ģenerē idejas, ko tūlīt pat vēlas īstenot dzīvē, tāpēc viņš jāattur no vēlmes paņemt lielu kredītu trakas idejas vārdā. Dvīņu vīrietis var kļūt par kara reportieri, ekscentrisku politiķi, ideju ģeneratoru reklāmas aģentūrā. Dvīņu dāma vislabāk savas spējas izpaudīs, ja kļūs par tērpu dizaineri, sabiedrisko attiecību speciālisti vai arhitekti.

Vēzis

Gudrajam, bet mazliet kūtrajam Vēzim pietrūkst ambīciju un ir slinkums kāpt pa karjeras kāpnēm, tomēr viņa pārdomātie lēmumi un piesardzīgie soļi ar laiku nes augļus. Pateicoties savām stratēģa spējām, viņš reti pieļauj kļūdas un gūst labākus rezultātus nekā steidzīgie un pārgalvīgie kolēģi. Šīs īpašības ļauj Vēzim gūt profesionālus panākumus un ieņemt augstu pozīciju nišā, uz kuru neviens cits pat neatļaujas pretendēt. No malas Vēzis šķiet lēnīgs un kluss, bet reti kurš zina, ka viņa dvēselē bango emociju jūra. Vēzis ir apdomīgs un apķērīgs nekustamo īpašumu tirgotājs un augsta līmeņa bankas darbinieks. Vēzis gūst panākumus jomās, kurām citi atmet ar roku. Ja jāatdzīvina bankrotējis uzņēmums, meklējiet Vēzi! Vēža sievietes nesteidzība un spēja saredzēt to, ko nepamana citi, viņu padara par labu fotogrāfi, literāti, mūziķi un mākslinieci.

Lauva

Lauva ir dzimis, lai vadītu! Pat ieņemot pieticīgu amatu, viņš spēj organizēt procesus un panākt, lai cilvēki viņam paklausa. Par spīti kaislīgajai dabai, Lauva ir aprēķinātājs, kas neiegulda līdzekļus fantastiskos, neracionālos projektos. Viņš ķersies tikai pie tās lietas, kuru labi pārzina, spēj kontrolēt un uzskata par perspektīvu un peļņu nesošu. Šīs īpašības padara Lauvu par veiksmīgu vadītāju un organizatoru. Lauva bieži vien izvēlas profesiju, kas saistīta ar iespēju publiski uzstāties, izrādīties un sagaidīt aplausus. Lauvas ir labi pedagogi, lektori, sporta treneri, aktieri un režisori. Lauvai ir vajadzīga atpazīstamība un slava - kaut vai neliela. Lauva ir gatavs vadīt pat nelielu lauku kultūras namu vai pensionāru kori. Ja nav citas iespējas, Lauva spēlē galvenās lomas ciema amatierteātrī. Sieviete Lauva var kļūt par domes priekšsēdētāju, izdevniecības vadītāju vai žurnāla redaktori.

Jaunava

Jaunava ir čakla, atbildīga un uzcītīga, kas viņu padara par iekārojamu darbinieku. Viņa ne vien spēj tikt galā ar piņķerīgu, skrupulozu darbu, kas citus noved līdz panikas lēkmei, bet arī atrast inovatīvu problēmas risinājumu, jo viņai piemīt skaidrs, analītisks prāts. Ja ir vajadzīga ideāla kārtība, Jaunava to radīs! Jaunavas ir izcili speciālisti, bet, ņemot vērā, ka šīs horoskopa zīmes pārstāvjiem nepiemīt godkāre, viņi reti ieņem augstus amatus. Sievietes Jaunavas ir lieliskas grāmatvedes, finanšu speciālistes, izdevējas, mākslas kuratores, priekšnieka palīdzes vai konsultantes. Vīrieši ir labi organizatori, aģenti, zinātnieki. Toties, ja Jaunava mēģina saimniekot naturālā zemnieku saimniecībā, viņa to viens divi nolaidīs līdz kliņķim. Biešu un kartupeļu vagas, pļava, kurā ganās rāmas brūnaļas, kūts, kurā rukšķ sivēni, ābeļdārzs un traktors ir tālu no jaunavīgās būtības.

Svari

Visās lietās skaistumu un kārtību mīlošie Svari spēj iejusties jebkurā kolektīvā. Svari nav pārāk attapīgi, bet ir akurāti un apzinīgi. Ja pieļauta kļūda, Svari bez kurnēšanas to izlabo. Karjeras sākumā Svari ir kautrīgi un atturīgi, bet, jo ilgāk strādā, jo pašapzinīgāki kļūst. Svariem piemīt spēja ilgstoši, nenovēršoties koncentrēt uzmanību uz vienu lietu. Svari gūst panākumus mazumtirdzniecībā, dārzkopībā, sociālajās jomās. Svari labi saprotas ar bērniem, tāpēc Svaru zīmē dzimušas sievietes var kļūt par lieliskām bērnudārza audzinātājām, kuras audzēkņi atceras pēc vairākiem gadu desmitiem. Ar labu gaumi apveltītās Svaru sievietes ir lieliskas floristes un ziedu pārdevējas. Lielajam biznesam «pie ragiem» labāk neķerties, bet mazā uzņēmējdarbība viņām iet no rokas. Ja Svaru zīmē dzimusi sieviete atvērs solāriju studiju vai skaistuma salonu, uzņēmums attīstīsies. Svaru vīrieši var kļūt par labiem advokātiem, prasmīgiem inženieriem un skolotājiem.

Skorpions

Skorpionam šūpulī ielikta vēlme būt uzvarētājam un panākt savu - par katru cenu. Viņam nav ne mazāko šaubu par savām spējām, un ceļā pēc balvas viņš ir gatavs pārvarēt visus šķēršļus. Tomēr lieta tāda, ka Skorpiona horizonts ir pārāk tāls, bet mērķi visbiežāk nav saistīti ar darbu. Skorpionam drīzāk ienāks prātā atklāt jaunu fizikas likumu vai uzrakstīt operas libretu nekā ķēpāties ar automašīnas motoru. Skorpionam nepiemīt paškritika, tāpēc viņam nešķiet, ka globāli uzdevumi ir nepaveicami. Tomēr nevajag zoboties un novērtēt Skorpionu par zemu. Viņam piemīt laba intuīcija un augsts intelekts. Skorpions nepaļaujas uz veiksmi, bet tikai uz saviem spēkiem. Sieviete Skorpions var kļūt par labu psiholoģi vai treneri un atvērt savu praksi. Šīs horoskopa zīmes pārstāvji var kļūt gan par izciliem pavāriem, kas katru maltīti pārvērš mazā šedevrā, gan mākslas pazinējiem, kas spēj atminēt mākslinieka talantu, pirms vēl jaunais censonis pats noticējis saviem spēkiem. Skorpioni ir izcili detektīvi un žurnālisti.

Strēlnieks

Strēlnieks ir viegls kā vējš un ātrs kā bulta. Jāteic, ka darbā tas daudz nepalīdz. Viņam nepatīk spiediens un rāmji. Strēlnieks nespēj samierināties ar personiskās brīvības ierobežojumiem - stingri noteiktu darba laiku un uzvedības noteikumiem. Īstas elles mokas viņam sagādā balts krekls, kas aizpogāts līdz augšai, atturīgs uzvalks un kaklasaite. Strēlnieks vēlas uzvilkt dzeltenas džinsa bikses, violetas kedas un krekliņu ar miroņgalvas attēlu, sabužināt matus un uztetovēt uz rokas cauršautu sirdi. Strēlnieks neatzīst autoritātes, tāpēc, visticamāk, pienāks diena, kad viņš priekšniekam pateiks visu, ko domā. Un tie nebūs komplimenti. Strēlnieks neprot liekuļot. Šo īpašību kopums padara Strēlnieku par visai grūti paciešamu darbinieku. Tomēr, ja Strēlnieks atrod īsto nodarbošanos, viņš tajā metas ar visām četrām un savā specialitātē sasniedz virsotnes. Dzīvīgais prāts un neparastās manieres padara viņu īpašu, un mūsdienās daudzi darba devēji to novērtē. Strēlnieks nebaidās riskēt, tāpēc labi jūtas jomās, kurās var izpausties bez ierobežojumiem. Strēlnieka zīmē dzimusi sieviete var kļūt par izcilu aktrisi, dejotāju vai strādāt mārketinga un reklāmas jomā. Vīrietim ceļš uz panākumiem pavērsies, ja viņš kļūs par kaskadieri, jāšanas treneri, atvērs savu šautuvi vai medību veikalu. Strēlniekiem der arī izglītības un tūrisma nozare.

Mežāzis

Ja esat nācis pasaulē Mežāža zīmē, laba karjera jums ielikta šūpulī. Mežāzis ir godkārīgs, neatlaidīgs, darbīgs un apķērīgs. Ikvienā darbavietā Mežāzi slavē. Viņam nepiemīt jaunrades spējas, toties uzdoto darbu viņš izpilda perfekti. Lai gan privātajā dzīvē Mežāzis ir atturīgs un iniciatīvu neuzņemas, darbā viņš ir pavisam cits cilvēks. Mežāzis spēj plaši atvērt priekšnieka durvis, uzlikt galdā savu labo darbu sarakstu un pieprasīt algas pielikumu, ko arī saņem. Mežāzis zina, ka ir tā vērts! Sieviete, kas dzimusi Mežāža zīmē, ir laba finansiste, ministrijas ierēdne, barga, bet taisnīga tiesnese. Sliktā ziņa ir tāda, ka ar laiku savā pelēkajā kostīmiņā, zemajās kurpēs un akurātajā matu griezumā viņa sāk līdzināties akmens skulptūrai. Vīrietis Mežāzis ceļu uz laimi sev bruģē, pārvietojoties pa kabinetiem ministrijās, nodarbojoties ar juvelierizstrādājumu tirdzniecību vai pievēršoties garīdzniecībai. Mežāzim jāuzmanās no aizsēdēšanās vienā darbavietā, kas var beigties ar to, ka no rītiem būs grūti aizšņorēt kurpes - traucēs apaļais vēderiņš.

Ūdensvīrs

Šajā horoskopa zīmē pasaulē nāk ģēniji. Ūdensvīru vidū ir cilvēki ar gaišredzības spējām un dziednieki. Tomēr bieži vien gadās, ka savdabīgos, jūtīgos Ūdensvīrus viduvēji cilvēki, piemēram, tādi kā jūsu priekšnieks, nesaprot. Lai gan Ūdensvīra prāts ir dziļš un mutuļojošs kā Niagāras ūdenskritums, viņa skatījums uz lietām un notikumiem ir citādāks nekā vairumam ļaužu. Pie Ūdensvīra stila pieder fantāzijas lidojums. Šajā zīmē dzimušie nespēj strādāt, kad vajag, bet gaida iedvesmu, kas var neatnākt mēnešiem ilgi. Ūdensvīra spējas neatklājas uzreiz, bet pamazām, un, lai tas notiktu, vajadzīga īpaša gaisotne. Vēlams, lai kabinetā būtu maigs apgaismojums, skanētu meditatīva mūzika un čalotu miniatūrs mākslīgais ūdenskritums. Ūdensvīra zīmē dzimušas dāmas jūtas laimīgas, ja dzied profesionālā korī vai spēlē čellu pilsētas orķestrī. Viņas, kā likums, raksta dzejoļus vai romānus. Ja palaimējas atrast izdevēju, panākumi garantēti! Vīriešus vilina skarba romantika, piemēram, jahtas kapteiņa profesija.

Zivis

Zivis ir talantīgas, bet - ak vai - nepraktiskas. Zivis nepazīst godkāri, bet vārdi «slava, vara un nauda», kas cilvēkus padara trakus, viņu ausīs ir tukša skaņa. Nav brīnums, ka Zivtiņām grūti atrast savu dzīves ceļu. Nereti šīs horoskopa zīmes pārstāvji gaida kādu, kas viņu vietā pieņems lēmumu un visu noorganizēs. Tomēr Zivis nav gļēvas vai dumjas, kā dažiem šķiet. Gluži otrādi: Zivis ir apveltītas ar neparastu intelektu, bet viņas neinteresē vulgārā materiālā pasaule. Ja atradīsies kāds, kas «izlaidīs džinu no pudeles», Zivju talantu pārvēršot naudā, viņas gaida slava un labklājība. Zivju smalkā būtība gūst mierinājumu skaistumā un radošā darbībā. Zivju sieviete var kļūt par izcilu stilisti, frizieri, manikīra meistari, vizāžisti. Zivju vīrieši savu dzīvi saista ar tādām profesijām kā masieris, astrologs vai burvju mākslinieks.