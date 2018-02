PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Kā bildinājumu izsaka un kā to uztver dažādu zīmju pārstāvji?  

Arī mūsu zemītē jau labu laiku uz dzīvi apmeties Svētais Valentīns, kurš februārī bārsta pūkainas sirsniņas, uzmauc visiem rozā brilles, liek izpirkt visas sarkanās rozes un rezervēt galdiņus restorānos, atskaņot sīrupsaldas melodijas un, ēdot šokolādes zaķīšus, skatīties un raudāt pie romantiskajām filmām.

Ne mazums pāru tieši šajā visu rozīgi pūkaino romantiķu aizgādņa dienā nolemj saistīt savas dzīves. Kā bildinājumu izsaka dažādu zīmju pārstāvji, un kā to uztver dažādu zīmju pārstāves?

Tie, kuriem šobrīd šis jautājums vēl, vairs vai vispār nav aktuāls, var parotaļāties, saliekot kopā dažādu zodiaka zīmju «pārīšus» un iztēlojoties bildināšanas procesu. Un atcerieties - ikvienai podziņai savs pogcaurumiņš vienmēr atradīsies!

DĀMĀM

Kā bildina vīrieši

Auns

Vīrietis Auns to uztver ļoti nopietni: ilgi gatavo runu, rūpīgi izvēlas gredzenu, atbilstošu restorānu vai citas dekorācijas. Starp citu, viņš izsaka bildinājumu tikai tad, ja simtprocentīgi ir pārliecināts, ka izdzirdēs «jā». Auna pašlepnums neļauj viņam izteikt bildinājumu sievietei, no kuras ir pat niecīga iespēja saņemt atraidījumu. Tāpēc pirms šī svarīgā brīža viņš kārtīgi pārbaudīs, vai jūtas ir abpusējas un dāma gatava kopā ar viņu iekārtot ģimenes aizgaldiņu.

Vērsis

Vīrietis, kurš dzimis Vērša zīmē, papildina laulību piedāvājumu ar dažādiem nosacījumiem un jau iepriekš izredzētajai ieskicē turpmākās kopīgās ģimenes dzīves ainu. Viņš sīki izstāstīs visu: kādā veidā tiks vadīta saimniecība un dalīts budžets, kas viņam nepatiktu sievas rīcībā, kā viņš redz pienākumu sadali ģimenē un tā tālāk. Negaidi no Vērša patētiski romantiskas runas, viņš ir praktisks un konkrēts. Tā teikt - es esmu pircējs, re, kur prece. Taču tas nenozīmē, ka viņš tevi nemīl!

Dvīņi

Vīrieši Dvīņi nesapņo par visām varēm saistīt uz mūžu dzīvi ar vienu cilvēku. Viņi dzīvo šajā acumirklī, pakļaujas impulsiem, turklāt viņiem mēdz iešauties prātā savdabīgas idejas. Tāpēc bildinājums var tikt izteikts spontāni, turklāt visdīvainākajās vietās - iesprūdušā liftā, autobusa pieturā, lidmašīnā, lēkājot pie skatuves rokkoncertā, pēc vētraina seksa. Nebrīnies, ja nebūs saderināšanās gredzena - ne tad, ne arī vēlāk. Dvīņi ar tādiem sīkumiem sevi neapgrūtina.

Vēzis Vēzis bildinājuma laikā sarks, mulsīs, stostīsies, taču neatstāsies, kamēr neizdzirdēs no mīļotās jāvārdu. Pēc tam viņš ievietos paziņojumu sociālajos tīklos, sludinājumu avīzēs un staipīs savu mīļoto pie visiem radiem, lai kopā atzīmētu šo svarīgo notikumu. Jo tas patiesi viņam ir būtisks - Vēzis ļoti priecājas par iespēju vīt ģimenes ligzdiņu. Pats bildinājums būs atbilstošs visiem romantiskā kino kanoniem - ar ziediem, svecēm, skaistu (iespējams, no vecmāmiņas mantotu) saderināšanās gredzenu un līksmu ieīdēšanos: «Tu patiešām mani arī mīli?!»

Lauva

Lauva lepni un visžēlīgi paziņos, ka nolēmis tevi ņemt par savu sievu. Viņš pat nešaubās par to, ka saņems piekrišanu, turklāt ir pārliecināts, ka, liedama laimes asaras, metīsies viņam ap kaklu, ekstāzē čukstēsi «Jā, jā, JĀĀĀĀ!» un ilgi viņam pateiksies. Ja vien Lauvam ļaus finanses, process noritēs ar vērienu - milzīgi rožu pušķi, zeltā tērpti fona dejotāji, šampanietis kristāla glāzēs, meksikāņu mariači orķestris, balts zirgs un tā tālāk. Arī gredzens būs iespaidīgs. Taču, pat ja viņam kabatā svilpo vējš, bildinājums būs krāšņs, jo šādā gadījumā automātiski ieslēdzas Lauvas izcilā izdomas spēja.

Jaunava

Vīrietis Jaunava restorānam netērēsies, viņš atnāks pie izredzētās uz mājām, jau iepriekš pavēstot, ka gaidāma svarīga saruna. Turklāt pavēstīs viņš to ar noslēpumaini svinīgu sejas izteiksmi. Šādā veidā visai dabiski romantisko vakariņu un atbilstošas anturāžas - vides, apstākļu - jautājums plūdeni pāriet dāmas atbildībā. Nē, nē, Jaunava nav skopulis un tukšām rokām nenāks, viņš atnesīs gan ziedus, gan pudeli ar dāmas iemīļotu dzērienu. Pašu bildinājumu viņš izteiks ātri un tā kā drusku samocīti, jo ir apmulsis, un strauji pāries pie praktiskas dabas jautājumiem par kāzu rīkošanu.

Svari

Svaru vīrietis no sākuma tevi kārtīgi paēdinās, ielies vīnu, arī pats ieraus kādu graķīti, lai jūs abi būtu vieglā eiforijā, un tad ieraks deserta krēmā gredzenu, nemaz nedomājot par to, kas notiks, ja tu uz tā netīšām kārtīgi uzkodīsi. Diez vai viņš līdztekus teiks kādus īpašus vārdus, uzskatot, ka juvelierizstrādājums runā pats par sevi un skaidri pauž viņa nodomus. Izdomas bagātāki Svari bildinājumu var izteikt no skatuves kādā pasākumā, vai arī tu to izdzirdēsi pa radio.

Skorpions

Vīrietis Skorpions ir neparedzams - viņš tikpat labi var rīkoties pēc klasiskā scenārija (restorāns - ziedi - šampanietis - gredzens) vai arī vienkārši nostādīt izredzēto fakta priekšā: «Tagad mēs ejam uz dzimtsarakstu nodaļu.» Vēl variants - viņš aizvedīs tevi uz kādu baisu vietu, vai arī jūs peldēsieties kaili naktī, vai arī apmeklēsiet pusnaktī vecas baznīcas drupas, un, kad tavi nervi būs krietni pakutināti, saldkaislā balsī austiņā iečukstēs bildinājuma vārdus.

Strēlnieks

Strēlnieks savu mīļoto un vienīgo apbērs ar dāvanām, ziediem, komplimentiem; pabaros ar gardiem ēdieniem, uzjautrinās ar piedzīvojumu stāstiem un anekdotēm, taču līdz pēdējam brīdim neļaus nojaust, ka šī tikšanās ir īpaša. Bildinājums būs negaidīts un, iespējams, pat šokējošs. Viņš var, piemēram, vienu dienu stāvēt pie tavām namdurvīm ar koferīti rokās un, līdz ausīm smaidot, izteikt sakramentālo frāzi: «Es esmu atnācis pie tevis, lai paliktu te mūžam!» - bez kaut kādiem muļķīgiem gredzeniem, jautājumiem un ceremonijām.

Mežāzis

Mežāzis ilgi un pamatīgi skaidros, kāpēc tev pie viņa jāiziet par sievu un kāds jums abiem atlēks labums no šīs laulības. Gredzena un citu atribūtu var arī nebūt, jo šīs zīmes pārstāvji ir piezemēti un taupīgi un nevēlas tērēties, ja lieta nav droša - pateiks vēl «nē», un tad visi tēriņi būs pa tukšo... Protams, ir arī patīkami izņēmumi, jo daži Mežāži mēdz būt romantiski un pat dāsni, bet sacerēties nevajag. Labāk neko tādu negaidīt, bet, ja tā tomēr notiks, būs jauks pārsteigums.

Ūdensvīrs

Ūdensvīrs reti piedāvā savu roku un sirdi. Viņam pašam vajag, tas ir, viņam svarīga ir sava brīvība un neatkarība. Kaut vai iedomāta. Piemēram, Ūdensvīrs visnotaļ var nodzīvot arī ar vienu sievieti mūžu kopā, sarūpēt bērnu bariņu, bet oficiāli tā arī neapprecēties, lai saglabātu šo iluzoro neatkarības izjūtu. Toties, ja nu viņš tomēr nolems precēties, tad internetā izpētīs visu pieejamo informāciju, lai šo sociālo rituālu - saderināšanos - veiktu pareizi un atbilstoši.

Zivis

Vīrieši Zivis visbiežāk gaida, ka dāma pati izrādīs iniciatīvu - bildinās VIŅU un tad aiz spuras aizvedīs uz dzimtsarakstu nodaļu vai baznīcu. Nav jau tā, ka pats neko - i gredzentiņu nopirks, i buķeti, tiesa, tikai tad, ja līgava pateiks, ka bez tā nekas neiznāks. Ir gan arī šīs zīmes pārstāvju vidū tādi, kas paši izsaka bildinājumu, taču parasti tas notiek spontāni alkohola trieciendevas iedarbības rezultātā vai arī tad, ja viņš attopas, ka bez laulības apliecības mīļotā persona vienkārši aizmuks.

KUNGIEM

Kā bildinājumu uztver sievietes

Auns

Auna zīmē dzimusi sieviete uz bildinājumu atbildēs: «Jā, bet...!» Komata vietā var būt arī kaislīgs skūpsts, taču šis «bet» agrāk vai vēlāk tāpat uzpeldēs. Tas tāpēc, ka Auniem ir Prasības. Viņas negrib vienkārši apprecēties, un punkts. Viņām jābūt pārliecinātām, ka vīrietis patiesi nopietni vēlas viņu par sievu, nevis tikai mirkļa vājumā kaut ko nobubinājis. Turklāt viņai vajag saprast, kur pēc tam dzīvos, kā dzīvos, no kā dzīvos. Visus šos jautājumus viņa arī tiešā veidā uzdos savam izredzētajam, un viņam nāksies vien lauzīt galvu, jo izraut atpakaļ gredzenu no Auna sievietes stingrā tvēriena vairs neizdosies.

Vērsis

Vērša sieviete var bez problēmām arī pateikt «nē». Visi šie «bet cilvēks ir gatavojies, viņam ir jūtas, neērti atteikt» - tas nav par Vērsi, jo ielaisties kompromisos nav viņas dabā. Toties Vērša sieviete prot iemīlēties līdz sirds dziļumiem un gadiem gaidīt bildinājumu no Īstā un Vienīgā, neizmainot sevi sīkumos tikai tāpēc, ka gadi iet un draugi sāk piedāvāt iegādāties kaķi, bet Īstais un Vienīgais nekādi nevar pieņemt izšķirošo lēmumu. Vērsīte būs uzticīga tikai savam princim, bet visi pārējie ar saviem briljanta gredzeniem tiks strikti noraidīti. Bez kompromisa un nožēlas.

Dvīņi

Dvīņi neprot gaidīt, tāpēc gandrīz nekad nabaga vīrietis nepaspēj izteikt viņai bildinājumu, pirms viņa pati nav paģērējusi - nu, preci mani! Deviņdesmit procentos gadījumu Dvīņu sieviete no apmulsušā vīrieša sagaida pretī nedrošu: «Labi, mīļumiņ, nav problēmu, ja vēlies, apprecēsimies!» Liktos - nu Dvīņi var triumfēt, taču tā nav - viņa tūlīt pat satraucas, jo visam taču vajadzēja notikt citādi un daudz romantiskāk. Pēc piecām minūtēm viņa nomierinās, jo nolemj - nu, nekas, toties apprecēsimies. Un vēl pēc piecām minūtēm atradīs desmit argumentus, kāpēc to nevajag darīt. Nu, vārdu sakot, Dvīņi, ko no viņām gribēt.

Vēzis

Lai Vēzis garantēti pateiktu «Jā!», visam jābūt kā kino: gredzens jāieslēpj kūkas gabaliņā vai jāiemet šampanieša glāzē, izredzētajam jāmetas uz viena ceļa, pat ja locītavas krakšķ. Protams, tam jānotiek skaistā restorānā, tā, lai apkārtējie dzird un sajūsmā aplaudē, bet viesmīlis cēli atnesīs sudraba trauku ar īpašiem gardumiem (gardu ēdienu Vēzis mīl tikpat ļoti cik romantiku). Tiesa, pēc jāvārda Vēzim sāksies grūts, šķēršļu pilns ceļš, lai visu sagatavotu laulību ceremonijai - sameklētu skaistu kleitu, princešu kurpītes un vēl atbilstoši tradīcijām un rituāliem kaut ko vecu, kaut ko jaunu, kaut ko zilu... Nerunājot par piemēroti romantisku svinību vietu!

Lauva

Lauva atbildēs «Jā!» smejoties vien, jo nespēj pienācīgi novērtēt, cik grūti varbūt viņas izredzētajam ir nācies saņemties šim liktenīgajam solim. Lauvai ir absolūti skaidrs, ka bildinājums tiks izteikts, jo - ar ko gan vēl veidot kopdzīvi, ja ne ar viņu, vislabāko, visskaistāko?! Tāpēc Lauva, izskanot bildinājumam, vienkārši prātā pretī atbilstošajai ailei «laulības» ieliek ķeksīti un mierīgi pasūta kafiju. Pašas kāzas, pretēji mītam par Lauvas nepārejošo vēlmi visu svinēt barokāli krāšņi, var būt pavisam vienkāršas. Toties pēc tam viņa visiem krāšņi stāstīs par to, cik vienkārša bijusi laulību ceremonija.

Jaunava

Jaunavas «Jā!» izskanēs nedaudz neuzticīgi, ar aizdomām. Tāpēc ka pilngadīgā Jaunava tajā brīdī jau skaidri zina, ka visi cilvēki ir draņķi un, ja kāds nav draņķis, tad tikai tāpēc, ka, visticamāk, ļoti veikli izliekas, ka nav draņķis. Tāpēc bildinājumam sekojošā skūpsta laikā viņa drudžaini pārskatīs galvā visus jaunizceptā līgavaiņa esošos un pēc tam arī tikai hipotētiskos trūkumus. Jo, ja viss ir pārāk labi un rit pārāk gludi, Jaunava sāk uztraukties - kur āķis? Jo nevar būt tā, ka nekāda āķa nav, tam noteikti kaut kur ir jābūt!

Svari

Varētu iedomāties, ka Svari pateiks jāvārdu tikai pēc ievērojamas pauzes, kuras laikā steidzīgi izsvērs visus simt «par» un «pret». Taču prakse liecina, ka viņa bez vilcināšanās nobļausies: «Jā!», bučodama metīsies izredzētajam ap kaklu un līksmi izbaudīs neaptumšotas laimes brīdi. Un tikai pēc tam, kaut kad vēlāk, ieslēdzas vannasistabā vai guļ gultā vaļējām acīm, vai virtuvē pie vīna glāzes un mokās šaubās un pārdomās līdz pat pirmajiem rīta gaiļiem. Rezultātā var sekot - «zini, varbūt tomēr nesasteigsim, tas ir nopietns lēmums bla bla bla...», taču arī pēc tam Svari joprojām šaubās, vai izdarījuši pareizi.

Skorpions

Skorpiona sieviete nesteidz teikt jāvārdu. Viņa novērsīs acis, noslēpumaini pasmaidīs un sāks vērties ārā pa logu. Pat ja viņa ļoti mīl savu puisi un ļoti vēlas apprecēties, viņa vienkārši nav spējīga viņu padarīt laimīgu, iepriekš kārtīgi nepaspīdzinot - to viņa uzskata par tādu savdabīgu priekšspēli. Īpaši izsmalcinātie Skorpioni tēlos garlaikotu neieinteresētību, novelkot: «Nu neeeezinu, man jāpadomā...» Vispār Skorpiona sievietes izredzētajam ir jābūt rūdītam un stipram un jāsaprot, ka no Skorpiona sagaidītais «Jā!» patiesībā jāuztver kā paziņojums: «Apsveicam, jūs esat pārgājis uz nākamo līmeni, jūs gaida jauni šķēršļi un izaicinājumi!»

Strēlnieks

Strēlnieks saka «Jā!» katru nakti. Sapņos. Neraugoties uz to, ka Strēlnieka zīmē dzimušās sievietes ir teju vislabākās laulātās draudzenes starp visām pārējām zīmēm, paradoksālā kārtā tieši viņas bildina salīdzinoši reti. Tāpēc viņa var iemīlēties kādā kaut tikai tāpēc, ka viņš ir pateicis šos trīs svarīgos vārdus: «Kļūsti mana sieva!» Tomēr pirmā reakcija uz bildinājumu diez vai būs vētraina. Nopietnā un nedaudz saspringtā sejas izteiksme liecina par to, ka viņa zem galda sev kniebj kājā - vai tiešām šoreiz TAS notiek īstenībā un nav tikai sapnis?!

Mežāzis

Sieviete Mežāzis saka «Jā!» apmēram tajā brīdī, kad topošais līgavainis vēl tikai pārliek, kā šai tikko iepazītajai simpātiskajai sievietei palūgt telefona numuru. Un te nebūt nav runa par spontanitāti, vienkārši Mežāzis prot ātri novērtēt situāciju, pieņemt lēmumu un pakāpeniski sasniegt nosprausto mērķi. Tāpēc, pierakstījis tālruņa numuru, šis vīrietis, pašam vēl neapjaušot, jau neatgriezeniski brauc pa tām sliedēm, kas ved uz attiecīgo juvelierizstrādājumu veikalu. Un, beidzot izdzirdot «vai kļūsi par manu sievu?», Mežāža sievietei nākas likt lietā visas savas aktrises spējas, lai «ak, cik negaidīts pārsteigums, mīļais!» izskanētu kaut nedaudz patiesi un pārliecinoši.

Ūdensvīrs

Ūdensvīra zīmes pārstāves «jā» skanēs nedaudz izklaidīgi. Pateicoties unikālajai iedzimtajai īpašībai būt laimīgai tāpat vien, viņa nebūt regulāri neiztēlojas sevi baltā princešu kleitā ejam pie altāra, kāzu zvaniem skanot. Viņai pilnīgi pietiek ar pašu iemīlēšanos. Tāpēc nereti rokas un sirds piedāvājums Ūdensvīru pārsteidz negaidot un iedzen strupceļā - viņa ne visai saprot, kāpēc gan viņai būtu jāprecas, taču, no otras puses, sajūta ir patīkama un arī atteikt neērti... Tāpēc nereti Ūdensvīra sievietes mūžā ir tik daudz laulību, cik bildinājumu, jo viņai vieglāk šķiet piekrist nekā skaidrot, kāpēc viņa atbildējusi ar «nē».

Zivis

Zivis šos vārdus gaidījušas jau kopš bērnības. Viņu iztēle jau radījusi tūkstoš šā brīža scenāriju. To vēriens var atšķirties, taču visos no tiem figurē skatītāji un daudz sirsniņu. Problēma diemžēl slēpjas tur, ka realitāte, bezsirdīgā maita, Zivju gaidām atbilst ļoti reti, bet jūtīgās Zivis spējīgas ne pa jokam satraukties jau no tā vien, ka mūzika nav atbilstoša vai izredzētais nav nometies uz viena ceļa. Tomēr, neraugoties uz to, Zivis ar dzidru, patiesu asaru acs kaktiņā atbild ar «jā!». Tiesa, vēlāk visos forumos un sociālajos tīklos izgāž savu neapmierinātību, stāstot par to, ka dzimtsarakstu nodaļas darbinieces nav bijušas pietiekami jūsmīgas.

Izmantoti materāli no: wmj.ru, pics.ru u.c.