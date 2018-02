PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Ko un kā mīlēt? Konsultē attiecību eksperte Rita Lasmane  

Rita Lasmane ir uzrakstījusi padomu grāmatu sievietēm «Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu». Viņa ir sieviete, kura prot un grib runāt par seksu. Varbūt ne vienmēr grib runāt TIKAI par seksu. Viņas publiskais tēls ir izaicinošs, jo tādi ir spēles noteikumi, bet nepamet sajūta, ka Rita Lasmane ir introverts cilvēks, iekšup vērsts. Viņa lasa lekcijas – arī par seksu, jā. Un spēlē teātri. Pēc profesijas viņa ir vēsturniece.

Drīz būs pavasaris. Daba modīsies. Piemērots laiks pamodināt sevi, lai saprastu, vai esam apmierināti ar savām attiecībām un ko varam darīt lietas labā.

F64

Sāksim ar audzināšanu

«Ja 2018. gada Valentīndienu salīdzina ar 1998. gada Valentīndienu, tad mūsdienās starp partneriem ir daudz kvalitatīvākas attiecības, jo ir zināšanas un cilvēki domā, kā darīt labāk, nevis izsamist un sev pārmet - kāpēc esmu nelaimīgs,» saka Rita Lasmane. Viņa uzsver, ka pirmām kārtām attiecību jautājumos svarīga ir audzināšana. Ne katrā ģimenē par to var, spēj un zina, kā runāt. Nozīmīgs ir vecāku piemērs - cik mīļi viņi izturas viens pret otru, vai bērni redz un piedzīvo glāstus, pieskārienus, vai vecāki viens otram un bērniem saka, ka mīl.

Un tad, kad bērns izaug, viņam nav grūti pateikt mīļus vārdus, izrādīt maigumu, runāt par savām vajadzībām - gan ikdienišķajām, gan emocionālajām, gan seksuālajām. «Nereti seksu asociē tikai ar dzimumaktu, bet patiesībā tas ir milzīgs komplekss. Galvenais ir attiecības. Mums, sievietēm, tas ir svarīgākais, ja esam apmierinātas ar attiecībām, tad viss notiek. Bet arī vīriešiem tas ir nozīmīgi,» noteic seksuālās dzīves eksperte.

Mīlēt?! Kā un ko?

Viņa atzīst, ka bijusi tipisks padomju laika ideoloģijas upuris - uzskatījusi, ka galvenais ir mīlēt. Kā mīlēt - tas nebija zināms. Kur nu vēl - ko mīlēt. Padomju laikā partija noteica attiecību ārējās formas, taču kopumā cilvēki tika atstāti savā vaļā - radiet bērnus, tieciet ar savu dzīvi galā paši, galvenais attiecībās ir - mīlēt.

Rita Lasmane augusi nepilnā ģimenē un neslēpj, ka viņas bērnībā pozitīvā attiecību piemēra starp vīrieti un sievieti nav bijis. «Daudzas manas paaudzes sievietes ir vienas, jo viņu problēma ir - viņas zināja, ka vajag mīlēt, bet nezināja, ka vajag izvēlēties, ko mīlēt, saprast, kāds partneris vajadzīgs. Tāpēc ir jābūt piemēram ģimenē, no kuras nāc. Un tāpēc ir svarīgi laulību saglabāt, bet to var izdarīt tikai tad, ja esi izvēlējies to, ko tev vajag. Mana pirmā un vienīgā brošūra (tā Rita dēvē savu padomu grāmatu - aut.) par to, kā atrast vīrieti, kurš pēc iespējas mazāk kaitina, ir par to, kā izvēlēties pareizi,» uzsver Rita Lasmane. Un piebilst, ka par skaistām un iekārojamām atzītas sievietes, piemēram, Merilina Monro, princese Diāna, nezināja, ko viņām vajag, tāpēc bija nelaimīgas mīlestībā, nevis tāpēc, ka pasaule viņām nodarīja pāri.

Ko grib vīrieši un ko - sievietes

Vai iespējams vispārināt un jau iepriekš zināt atbildi uz jautājumu: ko grib sievietes un ko vēlas vīrieši? «Vīriešu galvenais jautājums ir: kā lai uzmin, kā pret viņām izturēties, jo sievietes ir neizdibināmas būtnes? Mums, meitenēm, liekas, ka vīriešiem ir, acis nemirkšķinot, momentā jāuzmin, ko mēs gribam. Mēs to pat nepasakām, bet viņi, nabagi, to nespēj uzminēt. Un patiesībā neviens to nespēj. Sieviešu jautājums ir: kāpēc viņš nedara tā, kā es gribu? Mēs, sievietes, esam baigās maitas partnerattiecībās. Man rodas iespaids, ka vīrieši grib attiecības, vīrieši grib saprast sievietes. Es nerunāju par mūlāpu, kam galvenais ir atnākt mājās, paēst un dabūt seksu, kad viņš sagribējis. Jo - ko tad viņai vēl vajag, es taču nedzeru. Par laimi, tādu ir mazs procents,» secina Rita Lasmane.

Jā, statistikas dati apliecina, ka vīrieši partneres maina biežāk, salīdzinot ar sievietēm. Pirms dažiem gadiem tika veikts pētījums, kurā konstatēts, ka seksuāli aktīvākās sievietes dzīvo Austrijā - viņām ir bijušas seksuālas attiecības ar deviņiem partneriem, čehietēm un ungārietēm - septiņiem, bet latvietēm, polietēm un kazahietēm - ar diviem līdz četriem partneriem. Taču mūsdienās meitenes nesteidzas apprecēties un dzemdēt bērnus, jo arī vēlas iepazīt dzīvi, tajā skaitā attiecības. Bet, ja seksuāli aktīvai meitenei pajautā, ko viņa grib, tad var dzirdēt atbildi, ka viņa vēlas stabilitāti un ģimeni. «Mēs, meitenes, tomēr esam gatavas precēties jau skolas solā, kad veidojas pirmās attiecības. Mēs domājam tā - galvenais ir atrast vīrieti, un tad es viņu pārtaisīšu, kā man vajag. Vīrieši nav tik čakli uz pārtaisīšanu, viņi meklē pilno komplektāciju. Un tam ir vajadzīgs ilgāks laiks,» konstatē Rita Lasmane.

Latvijā joprojām ir viens no lielākajiem šķirto laulību īpatsvariem Eiropas Savienībā. Un ir tendence biežāk šķirties pāriem ar ilgu laulības stāžu. «Paldies dievam, ka var šķirties, jo nedod dievs dzīvot ar cilvēku, kas neapmierina tavas pamatvajadzības,» izsaucas Rita Lasmane. Un atkal jau - kādas tās ir?

Sievietei ir svarīgi, lai partneris izrāda rūpes, turklāt - tādas rūpes un tā, kā viņai nepieciešams. «Ir grūti dzīvot, ja partneris neizrāda rūpes tā, kā man vajadzētu, es dusmojos, rīkoju skandālus, mēģinot izspiest tādas rūpes, kādas gribu saņemt. Un ko es daru? Atsaku seksu,» skaidro eksperte.

Nereti pāris jau nodzīvojis kopā desmit un vairāk gadu, ir kopīgi bērni, bet vīrietis vēl laužas: nu, es nezinu, vai viņa ir mana īstā. Par ko tas liecina? Zemapziņā viņam ir skaidrs, ko viņš grib, ja reiz ir izvēlējies šo sievieti un kopā ar viņu radījis bērnus. Jāieklausās zemapziņā! Savukārt, ja cilvēks nebūs apmierināts ar situāciju, kurā nonācis, tad kompensāciju meklēs citur - alkoholā, narkotikās, azartspēlēs vai citās attiecībās.

Tie, kuri grib dzīvot vēl labāk, meklē šādas iespējas. «Pie manis nākuši uz konsultāciju veiksmīgi, vīrišķīgi vīrieši - nevis tāpēc, ka viņiem ir sliktas attiecības, bet tāpēc, ka viņi meklē veidu, kā vēl vairāk uzlabot attiecību kvalitāti,» priecājas eksperte.

Jautājumu joprojām ir daudz

Rita Lasmane lasa lekcijas gan plašai auditorijai, gan nelielai interesentu grupai. Piemēram, 2014. gada izstādē «Erots» viņas seminārs par orālo seksu sapulcēja aptuveni 150 cilvēku. Nevaru nepajautāt, ko īsti seksa semināru apmeklētāji vēlas uzzināt. Kā atrast īsto un pareizo? Kā pareizi «izpildīties»? Kā kļūt laimīgākiem attiecībās?

Nē, tik vienkārši vis nav. Jautājumu gamma ir plaša. Un vēlēšanās zināt ir atkarīga no intelekta un inteliģences, kas nav mērojams augstskolas diplomu skaitā, bet gan zināšanās vai vēlmē uzzināt par to, kā varētu labāk dzīvot. Ja to zina, tad arī sabiedrība būs laimīgāka, noteic Rita Lasmane. Arī laikā, kad sekss jau sāka zaudēt savu tabu statusu Latvijā, bija cilvēki, kuri zināja un kam bija interese gan par attiecību veidošanu, gan seksuālo dzīvi, un līdzīgi ir tagad - ir cilvēki, kuri zina un jēdz, un ir cilvēki, kuri mēdz uzdot pagalam naivus jautājumus.

Viņa lielākoties tiekas ar cilvēkiem, kuri jau ir attiecībās vai tās nesen uzsākuši. Ļoti jaunu cilvēku ir maz, lielākoties par attiecību jautājumiem interesējas cilvēki, kuri «sāk briest» - vecumā starp 30 un 40 gadiem. Cilvēki vēlas noskaidrot, kā var izdarīt vēl labāk, lai attiecības kļūtu kvalitatīvākas.

Maz ir tādu, kuri paziņo: es mīlu, tāpēc mums viss būs labi. Ar viņiem seksuālās dzīves eksperte runā par attiecību tehnikām - kā panākt to, lai cilvēks, ar kuru dzīvojam kopā, izdara tā, kā mums vajag. Pirmais iebildums, ko viņa dzird, ir aizrādījums par manipulāciju. Protams, ka jāmanipulē, Rita Lasmane tad atbild, aci nepamirkšķinot. Jo kā citādi tu no sava partnera dabūsi to, ko vajag tev? Taču visupirms ir jāzina, ko gribi pati vai pats.

Izveidot mīlas karti

Varbūt to noskaidrot var palīdzēt pirmslaulību kursi? Rita Lasmane saka - viņai par tiem nav informācijas. Protams, ir svarīgi uzzināt, kā audzināt bērnus, veidot budžetu, zināt savas tiesības, bet, pēc viņas domām, ne mazāk būtiski ir prast risināt konfliktus, kaut vai - kā vienoties par dzīvokļa remontu. Konflikti kopdzīvē ir neizbēgami. Arī savaldība jāmācās, visādi knifiņi, lai divi cilvēki saprastu, kas ar viņiem notiek, kā iziet no personīgās un attiecību krīzes. Ja skolā vai ģimenē tiek mācīts, ka vienīgais pareizais viedoklis ir skolotājam un vecākiem, bet ne bērnam, tad cilvēciņš tā arī dzīvo, ar nožēlu konstatē Rita Lasmane.

«Mēs vācam informāciju no bērnības. Nezinu, kā ir tagad, bet kādu obligāto literatūru mums mācīja skolā? «Purva bridēju», «Pēru Gintu». Man tas liekas šausmīgi. Neatceros no obligātās literatūras nevienu piemēru par normālām attiecībām. Labi, ka mūsdienās bērni lasa ne tikai obligāto literatūru. Bet ir vēl kas - mēs savus bērnus bieži vien nesaprotam.»

Rita Lasmane uzskata, ka skolā vajadzētu mācīt veselības mācību, turklāt atsevišķi zēniem un meitenēm. Un mācīt vajadzētu, sākot nevis ar dzimumaudzināšanu, bet ar atšķirībām starp zēniem un meitenēm - ne tikai fizioloģiskajām, bet arī domāšanā. Tad cilvēks sāks izprast sevi, savu rīcību, vēlmes.

«Par laimi, evolūcijas rezultātā mūs partnera izvēlē vada zemapziņa. Jau bērnībā vācam informāciju, kādu partneri gribam, un veidojam tā saucamo mīlas karti,» viņa stāsta. «Jautājums ir - cik mēs savā zemapziņā ieklausāmies. Tad nu dabūjam to, ko dabūjam. Viena no pazīmēm, ka zemapziņa iemīlēšanās periodā čukst - jā, šis ir īstais -, ir doma, ka es šo cilvēku pazīstu jau sen. Šī sajūta nostrādā ne tikai partnera izvēlē, bet realizējot savas vēlmes vispār. Cilvēks nolasa zīmes, ko viņam saka priekšā. Tu vari dabūt visu, ko gribi, ja zini, ko gribi, un tie nav brīnumi. Pateicoties informācijai, vispirms formulē, ko gribi, un tad izmanto iespēju. Ja mēs sagribam tikt uz teātri, ceļojumā, nopirkt zābaciņus, mēs taču formulējam, ko gribam, noskaidrojam, kur un kā to iegūt. Mēs neklīstam uz labu laimi pa ielām, meklējot, piemēram, zābakus.» Atkarībā no tā, kādu vīrieti sev līdzās vēlas sieviete, viņai arī uz sevi jāpaskatās ar vērtējošu skatienu - vai prot sevi pasniegt, runāt, izturēties, ģērbties, kādas pašai ir zināšanas, lai varētu būt līdzvērtīga partnere savam ideālam.

Pornofilmu varoņi nav labs piemērs

Ritai Lasmanei puiši bieži jautā, kādam ir jābūt seksuālam vīrietim. Viņa tad atbild, ka tas nav mērāms nedz ar muskuļu masu, nedz locekļa izmēru, bet gan ar prasmi izrādīt vajadzīgās rūpes. Tas ir zinošu un izglītotu donžuānu, aplidotāju, siržu lauzēju trumpis. Tāpēc, runājot it kā tikai par seksu, tik un tā nonākam pie attiecībām, rezumē Rita Lasmane. Viņai kādā intervijā jautāts, kāpēc mūsdienās sievietes dod priekšroku santehniķiem, nevis vīriešiem ar naudu, pliku pauri un vēderiņu. «Es domāju, ka cilvēks pārāk daudz ir skatījies pornofilmas,» smejas Rita Lasmane. «Es neesmu sastapusi nevienu seksīgu santehniķi!»

Kas ir vīrišķība, un kas ir sievišķība? Viņa attrauc, ka vīriešiem ir XY hromosoma, sievietēm - XX hromosoma. Kad mēs barojam smadzenes, tad mūsu hromosomas produktīvi strādā. Nekvalitatīvas attiecības var salīdzināt ar nekvalitatīvu pārtiku - iestum kaut ko kuņģī, pēc īsa brīža atkal gribas ēst. Arvien vairāk cilvēku aizdomājas par to, ka grib kvalitatīvas attiecības. No biežas partneru maiņas cilvēki piekūst, jo visu laiku atrodas sasprindzinājumā, taču viss, ko īstenībā vēlas, ir stabilitāte, prognozējamība.

Sievietēm tiek piedāvāts milzums dažādu sievišķības kursu un iestāstīts, ka mūslaiku sieviete nespēj apmierināt vīrieti, jo ir nesievišķīga karjeriste. Ka īsteno sievietes un dievietes auru var iegūt, apmeklējot attiecīgus kursus. Par bargu naudu. «Par laimi, ļaudīm ir lieki līdzekļi, ko var tērēt pašizglītībā. Jādomā pašiem. Ir arī suši gatavošanas kursi, bet tikpat labi ieslēdz jūtūbi, skaties un gatavo. Ja gribi socializēties, tad ej uz kursiem. Bet kursi neiedos laimes atslēdziņu. Sievišķību var vairot, vērojot arī krāsas un proporcijas. Te der glezniecība, arhitektūra. Tiek aktivizēti smadzeņu centri, kas fiksē krāsas, proporcijas, formas, un tas vairo sievišķību,» atteic Rita Lasmane.

Vēl mazliet par vīrišķību. Vīrieti sievietes acīs ceļ ne tikai gādīgums, bet arī spēja izlemt, pieņemt lēmumus.

Jāmācās sadarboties

Situāciju Latvijā Rita Lasmane dēvē par īpatnēju. Ne matriarhāts un ne patriarhāts. Sievietes grib lemt pašas, bet vienlaikus vēlas, lai vīrieši izrāda savu varu. Tāpēc ir jāmācās sadarboties.

Viņa uzskata, ka situācija, kad sieviete pelna vairāk nekā viņas vīrietis, arī var sabojāt attiecības. Pat tad, ja skaļi neko nesaka, iekšēji viņa var «cepties» par to, ka vīrietis nespēj nopelnīt pietiekami daudz. «Sieviete var sākt pārmest vīrietim, ka viņš pelna mazāk. Cik nav dzirdēts! Daudzos gadījumos tieši sieviete sagrauj vīrieša izpratni par viņa potenci. Sievietēm ir liels spēks,» acīmredzamo vēlreiz apstiprina seksuālās dzīves eksperte.