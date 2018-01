PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Par viņu runā - Gunārs Kalniņš

Mākslinieks dzīvo Spānijā, taču Ziemassvētkus pavadot Latvijā. Daudzi viņu atceras jau kopš bērnības, kad kopā ar Laimu Vaikuli zēns izpildīja par tā laika hitu kļuvušo dziesmu «Mazais panks». Talantīgs un spilgts – īsts skatuves cilvēks. Individuālajā horoskopā daudz Lauvas zodiaka zīmes ietekmes.

Mūzika un vēlreiz mūzika

Gunāra Kalniņa dzīve ar skatuvi un mūziku saistīta jau kopš bērnības. Astoņdesmitajos viņš dziedāja Latvijas Radio ansamblī «Dzeguzīte», tad iestājās Emīla Dārziņa mūzikas skolā, dziedāja zēnu korī. Vēlāk sekoja mācības Rīgas Doma kora skolā, dalība slavenajā korī «Kamēr».

Muzikālās karjeras sarakstā kā būtiskus momentus var minēt debijas soloalbumu «Tā bija, tā būs» 1999. gadā, «Baltās dziesmas» uzvaru «Muzikālajā bankā» 2000. gadā, gospeļkora «GG Choir» dibināšanu 2004. gadā, piedalīšanos «Eirodziesmā», kur kopā ar Jolandu Suvorovu iegūta 3. vieta, izpildot dziesmu «What Love Can Do To Me».

«Little Gunnar»

Kopš tiem laikiem, kad Gunārs Kalniņš, vēl bērns būdams, iekaroja skatītāju simpātijas kopā ar Laimu Vaikuli izpildot dziesmu «Mazais panks», daudzi viņu tā arī dēvējuši - par Mazo panku. Vai vienkārši Gunāriņu. Vēlāk mūziķis ieguva skatuves vārdu - «Little Gunnar». Stāsta, ka tā autors esot «Prāta vētras» līderis Renārs Kaupers. Tieši viņš kādā pasākumā Gunāru Kalniņu nodēvējis par «Little Gunnar».

Kad pietrūkst sniega…

Kopš 2009. gada mūziķis dzīvo Spānijā, bet Ziemassvētkos cenšas atbraukt uz Latviju, lai nosvinētu tos ar savējiem. Ekskluzīvā intervijā brīvdienu žurnālam «Vakara Ziņas», atbildot uz jautājumu par atšķirībām Ziemassvētku svinēšanā Spānijā un Latvijā, viņš saka: «Latvijā, protams, ir ģimene, ja paveicas, arī sniegs. Citus gadus esmu triecies uz kalniem, lai papriecātos par sniegu, taču tur nav ģimenes. Viskomiskāk Ziemassvētkus ir svinēt pavisam siltā zemē, piemēram, Dubaijā. It kā tur ir eglītes un visas Ziemassvētku «uzpariktes», taču kaut kā «nelīmējas» kopā +30 grādu un Ziemassvētku eglīte.»

Skatuve «iekodēta» horoskopā

Aplūkojot Gunāra Kalniņa kosmogrammu (astroloģisko karti, kas tiek veidota bez dzimšanas pulksteņa laika), redzams, ka artistiskums viņam ir «no zvaigznēm» dots. Gan Saule, gan Merkurs atrodas Lauvas zodiaka zīmē. Tas viennozīmīgi ir bonuss skatuves cilvēkiem. Dubultā Lauvas zīme personībai piešķir spēju izcelties, iegūt publikas atzinību un panākumus. Ar nosacījumu, ja darba procesā ir labvēlīga attieksme. Tad cilvēks spēj izdarīt vēl vairāk un vēl labāk.

Vajag brīvību

Sekmīga darbošanās lielā mērā atkarīga arī no personīgās brīvības un neatkarības. Kaut arī cilvēks ir draudzīgs un sabiedrisks, viņam nepieciešamas savas robežas, aiz kurām neviens «nebāžas». Dažkārt iespējama spontāna, nepārdomāta rīcība, tāpēc, pirms pieņemt būtiskus lēmumus, viss mierīgi vienatnē jāpārdomā. Jāuzmanās no lielas pārslodzes, jo tā var radīt stresu un spriedzi.

Astroloģiskajā kartē ir kombinācijas, kas norāda - māksliniekam dzīves gaitā ir iespējas uzkrāt viedumu un bagātīgu dzīves pieredzi. Tā var noderēt ne tikai pašam, bet arī kā vērtīgi padomi citiem.

ASTROLOĢISKAIS CV

Saule - Lauvā

Mēness - Ūdensvīrā

Merkurs - Lauvā

Marss - Vēzī

Gunāram Kalniņam piemīt artistiskums, spēja «paņemt» publiku. Māksliniekam svarīga personiskā brīvība un neatkarība, kā arī ģimeniskās vērtības un savējie.