PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA: Noskaidro, kad janvārī vislabāk veikt skaistuma procedūras  

Žurnāls "Praktiskā Astroloģija" iesaka, kad vislabāk veikt skaistuma procedūras, bet kuras dienas nav tām labvēlīgas

No kaitīgajiem ieradumiem veiksmīgāk iespējams atbrīvoties dilstoša un jauna Mēness fāzēs. Teorija ir šāda: dilstošajā Mēnesī darām visu, kam vēlamies pielikt punktu, bet jaunmēnesī (it īpaši tā pirmajās dienās) organisms ir gatavs tikt vaļā no visa negatīvā, kas uz krājies iepriekšējā Mēness dienu periodā. Kad lēmums nobriedis, varat ķerties pie lietas - izmēģiniet, kura versija jums darbojas efektīvāk.

Ekrānšāviņš