Astrologa Andra Rača redzējums, ko mums sola 2018. gads  

Ja vari, dari. Strādā efektīvi un mērķtiecīgi. Jo tik daudz nopelnīt, kā 2018. gadā varēs ar darbu, vēl līdz šim Latvijā nav bijis iespējams. Tā apgalvo pazīstamais astrologs Andris Račs. Tradicionāli jaunu gadu iesākam ar viņa redzējumu, ko mums sola 2018. gads.

Pēc Austrumu kalendāra aizvadītais bija Ugunīgā Gaiļa gads, kas turpināsies vēl līdz 15. janvārim, bet jau nākamajā dienā stafeti pārņems draudzīgais un miermīlīgais Dzeltenais Zemes Suns.

Ja uzvedīsies kā suns

depositphotos.com

Parasti savās prognozēs astrologs Andris Račs (astrologos.lv) par dzīvniekiem ķīniešu horoskopā nerunāja, bet gan pagājušais, gan aizpagājušais bija izņēmumi - jo 2016. tiešām bija «mērkaķu gads», un vismaz īstermiņā vinnētāji viennozīmīgi bija tie, kuri rīkojās kā mērkaķi un metās izmantot situāciju, bet pagājušais bija «gaiļu gads», kur vinnētāji bija tie, kuri apzinājās, ka rīta stundai zelts mutē. Savukārt šis, kā saka astrologs, būšot riktīgs «suņa gads» - viņa raksturs un uzvedība arī raksturo to, kāds būs gads. «Ja uzvedīsies kā suns - mācēsi ātri skriet, ar zobiem sakampt un vajadzības gadījumā parādīt zobus un uzrūkt, uzriet - baigi labi ies. Un rūcēju mums būs daudz, arī Saeimā. Ja iepriekšējā Saeimā bija pīļu dīķis, «miers un bērziņš», tad jaunā būs rūcēju Saeima,» prognozē Andris Račs, norādot, ka, rūcot pa vienam, var nedabūt vajadzīgos piecus procentus, bet, ja rūcēji metīsies barā, viss izdosies. Protams, barā savukārt jāuzmanās, ka viens otru nenokož.

Labi būs visiem, kas «rūc»

«Šo gadu raksturo arī vārds «uzticamība». Kam uzticamība? Skatoties no pozitīvās puses - darbam slava. Racējiem slava. Ražotājiem slava. Un mūsdienās «slava» pārvēršas par naudu. Un tas nozīmē, ka ražotāji rullēs kā reti kad,» no zvaigžņu kartes lasa astrologs Andris Račs. Viņš norāda, ka visienesīgāk būtu ražot ieročus, bet Latvija šajā ziņā nav stipra. Tāpēc vajadzētu domāt par kaut ko citu «no dzelžiem», ne tikai par elektroniku. Jo labi ies visam, kas ir mehānisks un «drusku rūc». Būvniekiem. Armijai. Dzelzceļam. Projektam Rail Baltica. Kāpēc astrologs tos uzskaita? Tāpēc, ka tie ir «no dzelzs». Un, kā viņš pats saka: lai cik tas nebūtu primitīvi, bet astroloģijā tas strādā. «Pasaules tirgus kontekstā gan nesolu, ka arī Liepājas metalurgam būs labs gads, bet - būvniekiem armatūra būs vajadzīga, un jautājums ir tikai par cenu...»

Andris Račs atzīstas, ka viņš nav īpaši iedziļinājies ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti (OIK) saistītajā skandālā, bet zvaigznes rāda, ka šis ir gads, kura laikā ļoti daudz var tikt izdarīts, lai to visu izraktu, izceltu ārā, atrisinātu un sakārtotu.

Burbuļu nebūs

«Vēl pirms svētkiem izlasīju jūsu avīzē, ka šogad ir dārgākais Ziemassvētku mielasts pēdējo divpadsmit gadu laikā. Jā, ir jāpiekrīt visiem pētniekiem un analītiķiem, bet - tas ir astroloģiski determinēts. Es balstos uz ciklu, nevis uz pētījumiem. Jā, cenas augs, algas augs, bet varam nesatraukties, jo nekādu burbuļu nebūs. Un tas ir labi,» uzskata pieredzējušais astrologs. Viņaprāt, 2018. gadu nekādā gadījumā nevar nosaukt par seklu, jo - šis ir darītāju laiks: ja vari, dari! Strādā efektīvi un mērķtiecīgi. Jo tik daudz nopelnīt, kā šogad varēs ar darbu, vēl līdz šim Latvijā nav bijis iespējams.

«Ir svarīgi saprast, ka astroloģijā ir «vieglās dzīves» un «darba» planētas, un šo gadu pārvalda Marss un Saturns. Tas ir darbs, riktīgs darbs,» uzsver Andris Račs, piebilstot, ka ir grūti pateikt, kā klāsies tiem dažiem procentiem, kuri negrib strādāt. Bet - kurš tur vainīgs?

«Arī demogrāfijas problēmai šogad ir divi plusi: pirmais - arī vecākiem cilvēkiem, es domāju - vecumā virs piecdesmit, būs darbs, līdz pat mūža galam. Otrs - būs darba efektivitāte «piespiedu kārtā», kas nozīmē, ka cilvēki strādās gan tāpēc, lai nopelnītu vairāk naudas, gan tāpēc, ka nebūs kas strādā. Un tas, manuprāt, ir labi,» domā astrologs. Viņam prātā nāk režisoru Māra Putniņa un Jāņa Cimmermaņa 2014. gadā uzņemtā spēlfilma Džimlai rūdi rallallā, kur veco ļaužu pansionāta iemītniekiem, kuri jau gadiem ilgi jutušies nevienam nevajadzīgi un traucējoši, rodas traka ideja - atteikties no pensijām un doties brīvprātīgi armijā, tā glābjot valsti finanšu krīzes laikā un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos gadus. «Tāds būs šis gads - kad arī seniori varēs ņemties un taisīt savu biznesu. Grūti pateikt, kurā nozarē. Skaidrs, ka tas nebūs lielais bizness, bet - rosīties var un vajag, jo ir ļoti daudz iespēju.»

Īstais brīdis rakt ārā čekas maisus

«Šogad ir laba gaisotne tiesībsargājošām iestādēm - ļoti labs laiks ieviest «pareizo» sistēmu, salikt amatos «īstos» cilvēkus. Tas gan vairāk ir kā padoms, nevis prognoze, jo - gaisotne ir gaisotne. Dzirdēju, ka Augstākās tiesas tiesneši jau paši ir sākuši kustēties, ka kaut kāda kustība pēc būtības jau notiek,» stāsta Andris Račs.

Ielūkojies zvaigžņu kartē, viņš saka, ka Latvijai šis būs labs gads - vajag tikai rakt! «Šis gads pasaulē iesāk piecgadi, kuras laikā daudzas lietas sakārtosies. Viena no tendencēm varētu būt jautājums par robežām. Līdz ar to slikts laiks starpvalstu attiecībās, lai apvienotos ideju vārdā - jo katrs būvēs savu cietoksni. Arī Latvijai nevajadzētu palikt par antiņiem un droši būvēt arī savas robežas. Jautājums tikai, vai mūsu barveži būs tik saimnieciski un to darīs.»

Līdzīgs jautājums ir par čekas maisiem. «Šis ir laiks, kad būtu īstais brīdis tos rakt ārā un beidzot arī izrakt. Taču - šis ir labs laiks arī specdienestiem, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka nevilks jau ārā tos, kuri sargā mūsu mieru un drošību,» domā astrologs.

Laiks nepopulāriem lēmumiem

«Ir ļoti jāizdala šā gada divi pēdējie mēneši, kas varētu būt īpašs inflācijas un kāpuma laiks un kas iezīmēs jau 2019. gada tendenci. Bet, runājot par Suni, es teikšu tā: šis gads ir labs konsekventiem lēmumiem, kas nav populāri. Es nezinu, vai tā ir laime vai nelaime, ka mums šogad gaidāmas vēlēšanas. Iespējams, ka gan, gan,» spriež astrologs. Viņš atļaujas būt mazliet ironisks, sakot, ka mums Latvijā ir dažas sfēras, kurās ir jau tik slikti, ka sliktāk vairs nevar būt, un šā gada gaisotne ir tāda, ka cilvēki ir gatavi pārmaiņām. «Ja, piemēram, 2010. gadā neviens nepieņemtu obligāto veselības apdrošināšanu, tad šogad to mierīgi pieņems. Ir īstais brīdis tamlīdzīgiem lēmumiem, jo tauta sapratīs,» astrologs aicina uzdrošināties. Tāpat viņš dod mājienu «mūsu tautas kalpiem»: tiem, kuriem patīk dzīve pīļu dīķī, mandāts būs jānoliek. Vismaz šogad, kad iestājies racēju un darītāju laiks.

Līdzīgi kā 2006. gadā

Andris Račs stāsta, ka šo gadu var salīdzināt ar 2006. gadu, kam «nebija ne vainas». Tas bija treknais laiks - janvārī vienas cenas, decembrī jau pavisam citas. «Bet nebūs tik traki, jo toreiz gan nodokļus daudzi nemaksāja, gan bankas neprasīja pirmās iemaksas. Tik trekni vairs nevar būt un arī nebūs. Bet man diemžēl jāsaka, ka augļotājiem arī labs gads.»

Kam slikts? Sliņķim slikts. Tas, kurš neko nedarīs, brīnīsies, kāpēc citiem alga pieaug, bet viņam nekā. «Divreiz divi ir četri,» astrologs atgādina pirmās klases matemātiku, paskaidrojot: ja mēs gribam dzīvot kā Vācijā, mums ir jāstrādā ar tādu pašu efektivitāti, kāda ir vāciešiem. Un tā piecreiz lielāka. «Vai nu strādājiet sešpadsmit stundas, vai izdomājiet, kā to pašu izdarīt astoņās. Jo - kur tad tā nauda radīsies?!»

***

INTERESANTI

• Visgrūtāk būs Mežāzim, bet viņš jau to neatzīs. Zināms kontrasts būs Svariem, bet tikai zīmes sākumā dzimušajiem. Un Aunam varbūt, bet viņam vismazāk. Patiesībā Mežāzis un Auns ir cīnītāji, viņiem grūtības ir domātas pārvarēšanai

• Ja gribat dzīvot mīlestībā, nevajadzētu precēties mazliet pirms un tieši Jāņos, bet septembrī un līdz pat valsts svētkiem, «kad Venera ar Marsu dīdās», vispār vajadzētu ar likumu aizliegt precēties. Bet vasara un augusts ir salīdzinoši labs laiks kāzām

• Šis gads ir labs «bērnu zīmē». Un, lai cik tas neizklausītos banāli, šogad plānotie un dzimušie bērni būs stipri, izturīgi, īsti cīnītāji