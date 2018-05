Rosina ''Olainfarm'' padomē ievēlēt Maligina vecāko meitu Irīnu

Zāļu ražotāja AS "Olainfarm" akcionārs SIA "Olmafarm" iesniedzis priekšlikumu šā gada jūnijā paredzētās akcionāru sapulces dienaskārtībā iekļaut jautājumu par AS "Olainfarm" padomes locekļu Valentīna Andrejeva un Guntas Veismanes atsaukšanu no amata, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Tāpat priekšlikums paredz no amata atsaukt Andi Krūmiņu un Aleksandru Raici.

Vienlaikus "Olmafarm" piedāvā padomē uz piecu gadu termiņu ievēlēt Signi Balderi-Sildedzi, pērn decembrī mirušā uzņēmēja, AS "Olainfarm" īpašnieka Valērija Maligina vecāko meitu Irīnu Maliginu, Milanu Beļeviču, Ivaru Kalviņu, kā arī atkārtoti padomē ievēlēt Ivaru Godmani, par padomes pilnvaru termiņa sākumu nosakot šā gada 6.jūniju.

Tāpat "Olmafarm" akcionāru sapulcē rosina noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu 21 500 eiro apmērā.

Atbilstoši "Nasdaq Riga" datiem, Maligins tieši un pastarpināti caur "Olmafarm" bija lielākais "Olainfarm" īpašnieks. "Olmafarm" pilnībā piederēja Maliginam. "Olmafarm" piederēja 42% daļu, bet Maliginam 26% akciju.

Kopš šā gada 19.februāra "Olmafarm" valdes priekšsēdētājas amatu ieņem Irīna Maligina, kura 6.februārī kļuva par uzņēmēja mantojuma aizgādni.

Kā ziņots, šā gada 5.jūnijā notiks "Olainfarm" kārtējā akcionāru sapulce. Sapulces dienaskārtībā iekļauts jautājums par "Olainfarm" valdes ieteikumu no kopējās uzņēmuma 2017.gada tīrās peļņas 9,27 miljonu eiro izmaksāt 2,958 miljonus eiro akcionāriem dividendēs, bet pārējo peļņas daļu 6,312 miljonu eiro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt "Olainfarm" attīstībā.

Valde peļņas daļas izmaksu dividendēs rosina izmaksāt 0,21 eiro apmērā par vienu akciju divos posmos - šā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī. Pirmajā posmā plānots izmaksāt 0,10 eiro par akciju, bet otrajā - 0,11 eiro par akciju.

Tāpat sapulcē plānots uzklausīt gan uzņēmuma valdes, gan padomes ziņojumus par 2017.gada darbības rezultātiem, revīzijas komitejas paziņojumu par 2017.gadu, kā arī apstiprināt "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017.gada pārskatu un lemt par 2017.gada peļņas izlietošanu.

Vienlaikus sapulces laikā tiks uzklausīts "Olainfarm" valdes ziņojums par 2018.gada budžetu un darbības plānu. Tāpat sapulces laikā norisināsies zvērināta revidenta vēlēšanas 2018.gadam, kā arī tiks noteikta atlīdzības zvērinātajam revidentam.

AS "Olainfarm" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka AS "Olainfarm" konsolidētais apgrozījums pērn bija 122,076 miljoni eiro, kas ir par 10,3% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā peļņa samazinājās par 6,8% un bija 10,789 miljoni eiro. Savukārt paša "Olainfarm" apgrozījums pērn bija 91,713 miljoni eiro, kas ir par 0,7% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa samazinājās par 3,8% un bija 9,27 miljoni eiro.

"Olainfarm" konsolidētais apgrozījums 2016.gadā bija 110,693 miljoni eiro, bet peļņa - 11,579 miljoni eiro. Savukārt mātes uzņēmuma apgrozījums 2016.gadā bija 91,096 miljoni eiro, bet peļņa - 9,64 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.