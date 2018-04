Lielākais darba devējs valstī ir "Maxima"; darbaspēka nodokļu maksātājs - "Latvijas dzelzceļš"  

Pagājušajā gadā valsts kopbudžetā vislielākās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) veikusi VAS "Latvijas dzelzceļš", liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.

"Latvijas dzelzceļš" pērn IIN samaksājis 15,18 miljonu eiro apmērā, bet VSAOI - 28,48 miljonu eiro apmērā.

Otrajā vietā pēc samaksātajiem darbaspēka nodokļiem ir SIA "Maxima Latvija" ar 8,73 miljoniem eiro samaksātā IIN un 18,12 miljoniem eiro VSAOI. Savukārt trešajā vietā ir SIA "Rīgas satiksme" ar IIN 9,63 miljonu eiro apmērā un VSAOI 17,43 miljonu eiro apmērā.

Šiem uzņēmumiem seko SIA "Rimi Latvia" ar 7,18 miljoniem eiro IIN un 14,96 miljoniem VSAOI, kā arī AS "Sadales tīkls" ar 7,86 miljoniem eiro IIN un 14,4 miljoniem VSAOI.

Ekrānšāviņš/LETA

Vēl lielāko darbaspēka nodokļu maksātāju desmitniekā ir iekļuvuši tādi uzņēmumi kā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ar 7,79 miljoniem eiro IIN un 14,2 miljoniem eiro VSAOI, SIA "Evolution Latvia" ar 7,73 miljoniem eiro IIN un 13,65 miljoniem eiro VSAOI, SIA "LDz Cargo" ar 6,31 miljonu eiro IIN un 11,84 miljoniem eiro VSAOI, SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ar 6,36 miljoniem eiro IIN un 11,41 miljonu eiro VSAOI un "Accenture" Latvijas filiāle ar 6,77 miljoniem eiro IIN un 11,12 miljoniem eiro VSAOI.

Pagājušajā gadā lielākais darba devējs valstī bija SIA "Maxima Latvija" ar vidējo darbinieku skaitu 7563, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.

Kopumā vairāk nekā 2000 darbinieku pērn valstī bija nodarbināti 14 uzņēmumos. Otrajā vietā pēc vidējā darbinieku skaita ir VAS "Latvijas dzelzceļš" ar 6526 darbiniekiem, bet trešajā vietā - SIA "Rimi Latvia" ar 5747 darbiniekiem.

Ekrānšāviņš/LETA

Šiem uzņēmumiem seko SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ar 4750 darbiniekiem un SIA "Rīgas satiksme" ar 4177 darbiniekiem.

Vēl lielāko darba devēju desmitniekā ir iekļuvuši tādi uzņēmumi kā AS "Latvijas pasts" ar 4109 darbiniekiem, SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ar 3249 darbiniekiem, SIA "Evolution Latvia" ar 2888 darbiniekiem, SIA "LDz Cargo" ar 2603 darbiniekiem un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ar 2602 darbiniekiem.

Vairāk par 2000 strādājošo pērn nodarbināja arī AS "Sadales tīkls" ar 2475 darbiniekiem, autopārvadājumu firma SIA "Kreiss" - 2427 darbinieki, SIA "Lenoka" - 2207 darbinieki un SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" - 2109 darbinieki.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka visvairāk pērn Latvijas valsts kopbudžetā iemaksāja trīs naftas produktu tirgotāji - SIA "Circle K Latvia", SIA "Orlen Latvija" un SIA "Neste Latvija", liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā pieejamā informācija.

"Circle K Latvia" pērn nodokļos samaksāja 178,99 miljonus eiro, "Orlen Latvija" pērn nodokļos samaksāja 145,77 miljonus eiro, bet "Neste Latvija" pērn nodokļos samaksāja 134,45 miljonus eiro.

AS "Latvenergo" pērn samaksāja 111 miljonus eiro, SIA "Philip Morris Latvia" - 104,53 miljonus eiro, AS "Latvijas Gāze" - 98,76 miljonus eiro, SIA "Baltic Sales Network" - 89,08 miljonus eiro, VAS "Latvijas dzelzceļš" - 69,5 miljonus eiro, SIA "Pirmas" - 65,15 miljonus eiro, bet SIA "East-West transit" - 63,89 miljonus eiro.

Otrajā desmitniekā lielāko nodokļu maksātāju topā ietilpst AS "Latvijas balzams" ar nomaksātiem 59,66 miljoniem eiro, AS "Sadales tīkls" - 51,63 miljoniem eiro, AS "Latvijas valsts meži" - 48,77 miljoniem eiro, SIA "Lattelecom" ar 40,21 miljonu eiro, SIA "Maxima Latvija" - 38,76 miljoniem eiro, AS "Swedbank" - 35,26 miljoniem eiro, SIA "Prodimpekss loģistikas grupa" - 34,54 miljoniem eiro, SIA "Rimi Latvia" - 34,06 miljoniem eiro, SIA "Depo DIY" - 32,88 miljoniem eiro un SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" ar 29,9 miljoniem eiro.