TOP 5 padomi pārmaksātā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai  

Par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas procesu un tā lietderību sabiedrībā valda neskaitāmi mīti - deklarācijas aizpildīšana ir sarežģīta, lai to paveiktu ir jāpavada neskaitāmas stundas garās rindās Valsts ieņēmumu dienestā, un to ir vērts darīt tikai tad, ja tev ir sakrāts iepirkumu maiss ar čekiem. Turklāt pēc visām šīm pārcilvēcīgajām pūlēm atgūt var vien grašus. Kas no visa iepriekš pieminētā ir taisnība un kas jāņem vērā, aizpildot deklarāciju, skaidro Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.

Neatmet ar roku deklarācijas aizpildīšanai un pārbaudi, cik lielu summu vari atgūt!

Gluži kā vēsta tautas paruna - labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt. Tādēļ neatmet ar roku gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, uzskatot, ka neko jau atgūt nevarēs, pārbaudi, vai tā tiešām ir. To ērti var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS) https://eds.vid.gov.lv/ , pierakstoties tajā ar savu e-parakstu vai izmantojot Latvija.lv pieeju ar internetbankas parolēm. Brīdinām, iespējams, ieskatoties EDS, būsi patīkami pārsteigts, jo patiesībā mazāka alga nozīmē lielāku atgūstamo summu!

Ņemot vērā diferencēto neapliekamo minimumu, jo īpaši zemāku algu saņēmējiem deklarācijas iesniegšana ir ļoti svarīga. Ja darba alga ir bijusi līdz 1100 eiro “uz papīra”, pagājušogad veidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, jo algas izmaksas brīdī piemērots zemāks neapliekamais minimums nekā faktiski pienācās. Piemēram, algai līdz 400 eiro “uz papīra” bez reģistrētiem apgādājamiem, iesniedzot deklarāciju, par diferencēto neapliekamo minimumu vien iespējams atgūt 151 eiro. Ja vēl ir bijuši izdevumi, piemēram, par izglītību un medicīnas pakalpojumiem un ir saglabāti čeki, atgūt iespējams vēl vairāk. Savukārt, ja alga “uz papīra” bijusi 600 eiro, diferencētā neapliekamā minimuma izveidotā nodokļa pārmaksa ir 108 eiro. Algas līmenim 800 eiro - atgūstami 65 eiro. Tikai tiem, kam alga “uz papīra” pagājušogad bijuši 1100 eiro un vairāk, nodokļa pārmaksa par diferencēto neapliekamo minimumu neveidojas. Svarīgi gan ņemt vērā, ka atgūstamo summu par nepiemēroto neapliekamo minimumu ietekmē papildu ienākumu un citu atvieglojumu apmērs. Lai aprēķinātu, kādu summu iespējams atgūt, aicinām izmantot Swedbank Finanšu institūta izstrādāto kalkulatoru.