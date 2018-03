Dūklavs par OIK likvidēšanu: Tas būtu vispareizākais lēmums  

Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) likvidēšana būtu pareizs lēmums, šodien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" atzina zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS).

"Tas būtu vispareizākais lēmums [likvidēt OIK]," sacīja Dūklavs.

Dūklavs stāstīja, ka viņam bijušas sarunas ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu (V), un zemkopības ministrs atteicies atbalstīt Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātos grozījumus sezonālo elektroenerģijas pieslēgumu problēmas risināšanai, iekams nav gūta pārliecība, ka tie atrisinās lauksaimnieku problēmas.

Viņš teica, ka EM priekšlikumus OIK sloga samazināšanai varētu atbalstīt tikai pēc detalizētas iepazīšanās ar tiem un gūtas pārliecības, ka EM savas apņemšanās reāli pildīs. "Ir dažādas spekulācijas par to, ka daļu "Latvenergo" virspeļņas varētu novirzīt OIK samazināšanai un citi priekšlikumi," teica Dūklavs, piebilstot, ka nevēlas nodarboties ar spekulācijām, bet no sākuma ar šiem priekšlikumiem detalizēti iepazīties pirms izteikt savu viedokli par to, ko tie nozīmē lauksaimniekiem un cilvēkiem, kas nodarbojas ar nelielu uzņēmējdarbību.

Dūklavs uzsvēra, ka lauksaimniecība ir specifiska nozare ar sezonāla rakstura elektroenerģijas patēriņu, jo, piemēram, govis neslauc visu dienu un piena dzesētāji arī nav jādarbina nemitīgi. Tomēr tas nenozīmē, ka lauksaimniekiem jāstrādā ar zaudējumiem.

Jau ziņots, ka Ašeradens (V) debatēs Saeimā 8.martā ir izteicies, ka valdībai ir pēdējais brīdis sākt domāt par OIK kā vēstures paliekas likvidēšanu.

Tāpat ziņots, ka EM meklē risinājumus OIK sloga samazināšanai, tostarp ir būtiski samazināts atbalsts TEC-1 un TEC-2 stacijām, kā arī pārbaudītas 39 koģenerācijas stacijas attiecībā uz pārkāpumiem un 21 stacijai atcelta atļauja. Norit darbs arī pie OIK diferenciācijas.

EM arī piedāvā, ka sezonāli strādājošajiem elektroenerģijas lietotājiem no 1.aprīļa būs iespēja atteikties no pieslēguma uz laiku līdz deviņiem mēnešiem, atjaunojot to vēlāk par nebūtiskām tehniskām izmaksām.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka saskaņā ar biedrības "Zemnieku saeima" vēstīto daudziem lauksaimniekiem elektroenerģijas rēķini kopš šā gada sākuma ir palielinājušies par 40-80% jeb par 50 līdz 600 eiro mēnesī.