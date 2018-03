Nodokļu eksperte: Latvijā jāievieš ģimenes nodokļu deklarācija

No 1. marta visi iedzīvotāji, kas vēlas saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, var iesniegt nepieciešamos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestā (VID), izmantojot EDS sistēmu. Dati liecina, ka iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto šo iespēju, piemēram, par 2016. gadu ir atmaksāta pārmaksa 121, 44 miljonu eiro apmērā. Tie ir ļoti iespaidīgi rādītāji, kuri liecina par iedzīvotāju aktivitāti, stāsta nodokļu eksperte, Biznesa augstskolas Turība lektore Anna Medne, uzsverot, ka valdībai būtu jāapsver ideja ieviest ģimenes nodokļu deklarāciju, kas vienam ģimenes loceklim ļautu aizpildīt datus par visiem, tādējādi paātrinot un atvieglojot procesu.

Vēl iespējams atgūt pārmaksu par 2014. gadu

Jāņem vērā, ka 2018. gada laikā iedzīvotāji var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ne tikai par 2017. gadu, bet arī par 2016. un 2015. gadu, un līdz šī gada 16. jūnijam arī par 2014. gadu. Tā ir t.s. brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija iedzīvotājiem, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - medicīnas un izglītības pakalpojumiem.

EDS sistēma ļoti atvieglo visu procesu, piemēram, gadījumos, kad iedzīvotājs iesniedz informāciju par izglītības izdevumiem, nekādi dokumenti nav jāpievieno - sistēma aprēķina visus datus automātiski. Papildus dati jāievada tikai medicīnas izdevumu gadījumos. Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn, taču nākamajā gadā ir gaidāmas izmaiņas, turklāt pozitīvas.

No nākamā gada pozitīvas izmaiņas

2019. gadā mēs varēsim iesniegt deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem 2018. gadā. Ar nākamo gadu ir vairākkārt palielināta atmaksājamā summa - izdevumi, kuri tiks ņemti vērā (gan par sevi, gan ģimenes locekļiem) būs līdz pat 600 eiro. Tas nozīmē, ka maksimālā pārmaksa būs minētie 600 eiro x 20%, attiecīgi atgūstamā summa varēs sasniegt pat 120 eiro. Salīdzinājumam atgādināšu, ka par 2017. gadu attaisnotie izdevumi par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli ir 215 eiro. Tas nozīmē, ka atgūstamā summa ir aptuveni 49 eiro. Jāņem vērā, ka ir īpaši medicīnas pakalpojumi, kuri nav limitēti, piemēram, zobārsts. Vēl jāpiebilst, ka nākotnē būs arī kāds ierobežojums - summai jābūt līdz 50% no apliekamā ienākuma un neizmantoto summu, ko iedzīvotājs nav pieprasījis atmaksai, varēs atlikt tikai līdz trīs gadiem. Šogad vēl ir spēkā termiņš līdz pieciem gadiem.

Ieviest ģimenes deklarāciju

Latvijā būtu nepieciešams veidot ģimenes deklarāciju, proti, kad vienam ģimenes loceklim ir tiesības aizpildīt vienu kopēju deklarāciju par visiem ģimenes locekļiem. Tas atvieglotu darbu gan VID, gan pašiem iedzīvotājiem - jau tagad virkne ģimeņu saskaras ar situāciju, kad viens tās loceklis palīdz aizpildīt deklarāciju visiem pārējiem. Ar ģimenes locekļiem šeit domāju laulātās puses un bērnus, par kuriem vēl ir spēkā minētā nodokļu atmaksa, attiecīgi, kamēr bērni ir apgādājamās personas.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji pārmaksātos nodokļus var atgūt ne tikai par izglītības un medicīnas pakalpojumiem, bet arī diferencēto neapliekamo minimumu, darba vietās nepiemērotiem atvieglojumiem, pensiju fondiem, dzīvības apdrošināšanu un ziedojumiem vai dāvinājumiem politiskajām partijām.

Par obligāto ienākuma nodokļa deklarāciju

Piebildīšu, ka ir vairāki nosacījumi, pie kuriem iedzīvotājiem ienākumu deklarācijas iesniegšana ir obligāta, piemēram, ja iedzīvotāji ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.), ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017. gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas), ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā) vai ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.