Lipmans: Nekad nav interesējusi un neinteresēs līdzdalība "Olainfarm"

Vairākos masu saziņas līdzekļos aizvadītajā nedēļā izplatīta informācija, ka AS Grindeks padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans esot ieinteresēts līdzdalībā AS Olainfarm, kuras lielākais akcionārs Valērijs Maligins nesen pāragri devās mūžībā.

Šī informācija tiek pamatota ar to, ka V. Maligina atraitnes juridiskie pārstāvji Mārtiņš Krieķis un Pāvels Rebenoks no advokātu biroja Rebenoks un Vilders ir arī K. Lipmana interešu pārstāvji tiesvedībā, kas saistīta ar AS Grindeks akciju cenu.

„Uzņēmums Olainfarm kā investīciju objekts mani nekad nav interesējis un neinteresē arī pašlaik, jo visus savus spēkus un līdzekļus es veltu AS Grindeks koncernam, kura apgrozījums pērn ir sasniedzis 132,4 miljonus eiro, kas ir par 26% jeb 27 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Šogad koncerna ražotnēs Latvijā, Igaunijā un Slovākijā mēs ieguldīsim vismaz 7 miljonus eiro,” saka K. Lipmans.

Savukārt saistībā ar savu interešu juridiskajiem pārstāvjiem K. Lipmans norāda, ka ir izvēlējies atzītus savas jomas pārstāvjus. Viņam nerada izbrīnu fakts, ka augstas klases profesionāļi ir pieprasīti dažāda rakstura lietās, taču citām P. Rebenoka un M, Krieķa pārstāvētajām lietām nav nekādas saistības ar AS Grindeks biznesa interesēm.