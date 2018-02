Savickis un Belēvičs kopīgi dibinājuši uzņēmumu

AS "Dinamo Rīga" padomes priekšsēdētājs, AS "Latvijas Gāze" padomes priekšsēdētāja vietnieks un SIA "Itera Latvija" valdes priekšsēdētājs Juris Savickis kopā ar bijušo veselības ministru Gunti Belēviču ir dibinājuši AS "SVC Group", liecina informācija "Firmas.lv".

"SVC Group" pamatkapitāls ir 100 000 eiro, kas sastāv no 1000 akcijām, kuras katras nominālvērtība ir 100 eiro. Savickim pieder 70% jaundibinātās kompānijas akciju, bet Belēvičam un privātpersonai Aijai Rumbai katram pieder 15% kompānijas akciju. Kompānijas valdes priekšsēdētājs ir Jānis Lauga, bet valdes locekļi ir Savickis un Anatolijs Demidovs.

"SVC GROUP" ir pagājušajā nedēļā Uzņēmumu reģistrā (UR) pēc pamatkapitāla lielākais reģistrētais uzņēmums, un kompānija reģistrēta 9.februārī.

Belēvičs aģentūrai LETA teica, ka ir viens no "SVC Group" mazajiem akcionāriem un nav uzņēmuma amatpersona. Pēc viņa sacītā, vienošanās starp uzņēmuma akcionāriem paredz, ka ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem runā uzņēmuma vadība, līdz ar to kompānijas dibināšanas mērķus var komentēt Juris Savickis.

Aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties ar kompānijas lielāko akcionāru Savicki, lai noskaidrotu, ar kādu mērķi kompānija izveidota un ar ko tā nodarbosies.

F64 Photo Agency

Otra pēc pamatkapitāla lielākā reģistrētā kompānija pagājušajā nedēļā bija SIA "ESME LSS", kuras pamatkapitāls ir 52 000 eiro. Kompānija ir reģistrēta 8.februārī un tā pieder Raimondam Barvikam (96,15%) un Dainai Ločmelei (3,85%), kura ir arī kompānijas valdes locekle. Kompānijas valdē bez Ločmeles ir arī valdes loceklis Kaspars Barviks.

Trešais lielākais pamatkapitāls - 50 000 eiro - no pagājušajā nedēļā reģistrētajām kompānijām bija SIA "Baltic Content Works". Uzņēmums ir reģistrēts 8.februārī un tas pilnībā pieder Turcijas privātpersonai.

Pagājušajā nedēļā UR pēc pamatkapitāla lielāko reģistrēto uzņēmumu top pieci noslēdz AS "BCAP Holding" un AS "B4 Capital", kuru katra pamatkapitāls ir 35 000 eiro. "BCAP Holding" ir reģistrēta 8.februārī, Turpretī "B4 Capital" ir reģistrēts 9.februārī. Abu šo kompāniju valdes loceklis Edgars Turlajs. Tā kā abas kompānijas ir akciju sabiedrības - tām nav Uzņēmumu reģistram jāsniedz ziņas par dalībniekiem, līdz ar to informācija par uzņēmuma īpašniekiem nav norādīta.

UR informē, ka pagājušajā nedēļā uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā reģistrēts 99 jauns subjekts, kas ir par 28 subjektiem mazāk nekā pirms nedēļas. Biedrību un nodibinājumu reģistrā tika reģistrēti 16 subjekti. No kopējā skaita visvairāk jeb 177 bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 15 biedrības.

Pagājušajā nedēļā likvidēti 385 subjekti, kas ir par 54 subjektiem vairāk nekā pirms nedēļas.