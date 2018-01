72,26% no visām maksātnespējām - fiziskām personām  

Lursoft apkopotā informācija par 2017.gadu rāda, ka pērn ierosināti 2116 maksātnespējas procesi jeb par 6,74% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt tiesiskās aizsardzības procesu skaits audzis par 3,49%, bet ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu skaits gada laikā pat dubultojies.

72% no pērnā gada maksātnespējām - fiziskām personām

Par vairākiem sabiedrībā zināmiem uzņēmumiem, kuri nonākuši līdz maksātnespējas slieksnim, pagājušajā gadā ziņojuši arī mediji. Maksātnespēja pērn pasludināta Rīgas vagonbūves rūpnīcai, maksātnespēju pieteikusi arī Rakstnieku poliklīnika un vairāki ar būvniecības uzņēmuma RBSSKALS vārdu saistīti komersanti - SIA RBSSKALS Construction, SIA RBSSKALS Engineering, SIA RBSSKALS Būvvadība. Tāpat arī no maksātnespējas nav spējis izvairīties saldējuma ražotājs AS Druva food.

Iezīmējot aprises uzņēmumiem, kuriem pagājušajā gadā ierosināti maksātnespējas procesi, jānorāda, ka tie nebūt nav nesen reģistrēti komersanti, jo to vidējais vecums ir 8,4 gadi. Jāpiebilst, ka šis uzņēmumu vecums sasaucas ar ekonomiskās krīzes laiku, kad, lai nepaliktu bez iztikas līdzekļiem un darba, daudzi izvēlējās attīstīt savu biznesu.

Protams, jo lielāks nozarē strādājošo uzņēmumu skaits, jo sīvāka konkurence tajā valda un lielāka varbūtība, ka šīs jomas komersanti iekļūst maksātnespējīgo uzņēmumu grupā. To parāda arī Lursoft statistika, kura atklāj, ka 2017.gadā maksātnespēja visbiežāk ierosināta vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, aiz kuriem trešajā vietā ierindojušies ēku būvniecības komersanti. Maksātnespēja 2017.gadā gana bieži ierosināta arī sauszemes un cauruļvadu transporta jeb kravu pārvadājumu jomas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem.

Nozares, kuru uzņēmumiem 2017.gadā visbiežāk ierosināta maksātnespēja:

1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;

2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;

3. Ēku būvniecība;

4. Sauszemes un cauruļvadu transports;

5. Ēdināšanas pakalpojumi.

Fizisko personu maksātnespējām lēnāks kritums

Gluži tāpat kā iepriekšējos gados, arī pērn lielāko daļu no visiem procesiem veidojušas fizisko personu maksātnespējas lietas. Lursoft aprēķinājis, ka fiziskajām personām 2017.gadā ierosināti 1529 maksātnespējas procesi jeb 72,26% no kopējā pērn ierosināto procesu skaita. Gada laikā fiziskām personām ierosināto maksātnespēju skaits sarucis par 10 procesiem.

To, ka nereti maksātnespējīgo personu vidū iekļūst arī cilvēki, kuri iepriekš aktīvi darbojušies uzņēmējdarbībā, apliecina Lursoft dati. Lursoft pētījums rāda, ka 2017.gadā no visām fiziskajām personām, kurām ierosināta maksātnespēja, uz procesa ierosināšanas brīdi 20,85% bijušas amatpersonas vai dalībnieki kādā Latvijā reģistrētā uzņēmumā, savukārt 22,03% personas iepriekš darbojušās biznesā, taču procesa ierosināšanas brīdi uzņēmumos vairs nav ieņēmušas amatus vai nav bijušas to kapitāldaļu turētājas.

To vidū ir arī kādreiz Liepājā labi zināmais uzņēmējs Andris Griģis, kuram savulaik piederējuši tādi uzņēmumi kā SIA Kurzemes bekons, AS Līvas viesnīca, SIA Lielbātas avots un daudzi citi, savukārt pērn decembrī pasludināts uzņēmēja maksātnespējas process.