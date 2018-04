Nesajaukt dēlus ar meitām...

Nesenajā hokeja mačā starp mūziķiem un Saeimas deputātiem viņi bija komandas biedri - vienīgā dāma pieteikumā, elegantā dziedātāja Aija Vītoliņa, un Latvijas Nacionālās operas solists, baritons un spēles labākā uzbrucēja balvas ieguvējs Jānis Apeinis. Ledus laukumā apspēlēt politiķus (20:9!) viņiem nebija problēmu, bet kā ar hokeja zināšanām un intuīciju ārpus tā? Uzaicinājām noskaidrot derībās!

---

KURŠ KĻŪS PAR NHL REGULĀRĀ ČEMPIONĀTA REZULTATĪVĀKO SPĒLĒTĀJU?

Aija Vītoliņa: Klods Žirū

Jānis Apeinis: Ņikita Kučerovs

OlyBet eksperts: NHL regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. (uz iespējāmību skaitīšanas brīdi komandām atlika spēlēt 10-12 mačus). Kučerovs šajā cīņā ir favorīts, turklāt viņa tuvākajam sekotājam (Malkinam) atlikušajā čempionāta daļā atlika aizvadīt par 2 spēlēm mazāk.

- Ņikita Kučerovs 48% koef. 1.75

- Jevgēnijs Malkins 30% koef. 2.80

- Konors Makdeivids 9% koef. 9.00

- Nātans Makinons 8% koef. 10.50

- Klods Žirū 3% koef. 27.00

- Stīvens Stemkoss 2% koef. 41.00

Jānis: Protams, Kučerovs šobrīd ir mazliet atrāvies. Man liekas, ka otrajā vietā esošais Malkins viņu neapsteigs.

Aija: Jā, Malkins taču arī ir baigais nazītis. Un vēl Makdeivids. Mans draugs spēlē NHL Fantasy, kurā pērk un pārdod spēlētājus, tādēļ vismaz skaļākos uzvārdus esmu dzirdējusi. Man pašai ļoti simpatizē franču valoda un Kanāda, tādēļ es izvēlos kanādieti Žirū. Bet vispār NHL man galvenokārt asociējas ar uzvārdu Girgensons. Es gan nezinu, cik viņam tagad ir to punktu.

Jānis: Man liekas, ka šosezon baigi maz. Šķiet, ka viņš ir iemetis tikai kādus dažus vārtus. Viņš ir tāds tipisks trešās maiņas spēlētājs. Spēles laiks nav tik liels, un viņš arī nav sevi pierādījis. Man savukārt pirmās asociācijas, izdzirdot burtu salikumu NHL, saistās ar vecajiem bukiem, piemēram, Jaromīru Jāgru. Protams, arī ar Sandi Ozoliņu. Atceros, ka Jāgrs bija izteicies - ja viņu vairs neņems nevienā komandā, tad viņš uztaisīs savu līgu. Tik ļoti viņš mīl hokeju.

Aija: Klau, bet līdz cik gadiem vispār drīkst spēlēt? Vai tad nav nekāda vecuma ierobežojuma?

Jānis: Nē, nē, spēlē tik ilgi, cik tev atļauj fiziskā sagatavotība. Kamēr tevi kāds aicina un par to maksā, tikmēr vari spēlēt.

---

KURA KOMANDA TRIUMFĒS KONTINENTĀLĀS HOKEJA LĪGAS GAGARINA KAUSA IZCĪŅĀ?

Aija Vītoliņa: Sanktpēterburgas SKA

Jānis Apeinis: Helsinku Jokerit

OlyBet eksperts: Pirms sezonas un arī tās laikā bukmeikeriem neradās šaubas par KHL uzvarētāju. SKA ir pārliecinošs līderis - 56% koef. 1.65

Aija: Es domāju, ka vinnēs tie paši, kas pērn - SKA komanda.

Jānis: Jā, viņiem jau tur ir baigais uzdevums, bet, ja nevinnēs, tad visiem būs slikti. Nav tā kā Jokerit komandai, kurā par neveiksmi, manuprāt, tik ļoti nepārdzīvos. Pieļauju, ka, ja vien būs nepieciešams, tad SKA droši vien palīdzēs arī tiesneši. Tomēr es būšu par Jokerit. Man tiešām patīk viņu spēlētais hokejs. Viņiem ir gan somu kārtība, gan reizēm arī kaut kas neadekvāts, radošs.

Aija: Šosezon es biju tikai uz vienu Rīgas Dinamo spēli, bet iepriekš ir sanācis pirms Dinamo spēles arī izpildīt Latvijas himnu. Šķiet, ka tu to esi darījis vairākas reizes. Vai tev nav himnas traumas?

Jānis: Jā, pirms Dinamo spēlēm esmu izpildījis himnu trīs reizes. Visspilgtāk atmiņā man palika izpildījums kopā ar Latvijas Brass orķestri. Bet himnas trauma man ir saistībā ar basketbolu, nevis hokeju. Pirms Baltijas līgas spēles par trešo vietu man bija paredzēts himnu izpildīt a cappella versijā, taču, kad biju jau nostājies laukuma centrā, dīdžejs pēkšņi palaida fonogrammu. Sākumā domāju, ka viņš vienkārši kļūdījies un tūlīt labosies, taču nekā. Biju apjucis, arī basketbolisti neizpratnē skatījās. Uzsāku dziedāt tikai ar vārdiem: «…mūs dārgo tēviju».

Aija: Mana trauma radās, himnas izpildījuma laikā sajaucot meitas un dēlus. Turklāt divas reizes... Tas bija drausmīgi! Savu kļūdu apzinājos jau tajā pašā mirklī, taču nezin kādēļ otrajā reizē atkal nodziedāju tāpat. Iedomājies?! Toreiz biju tik priecīga par šo iespēju, bet… Tagad katru reizi, kad izpildu himnu, man deg kompjūters.

---

CIK SPĒLĒS SEŠOS PĀRBAUDES MAČOS PRET NORVĒĢIJU, SOMIJU UN SLOVĀKIJU LATVIJAS IZLASE IEMETĪS VAIRĀK PAR TRIM VĀRTIEM?

Aija Vītoliņa: Vienā

Jānis Apeinis: Divās

OlyBet eksperts: Iespēju, ka Latvijas izlase iemetīs vairāk par trim vārtiem spēlē (4 vai vairāk gūtie vārti, ieskaitot papildlaiku un soda metienu sēriju) pirmajos sešos pārbaudes mačos, vērtējam šādi:.

- 0 (nevienā spēlē) 11% koef. 7.55

- 1 spēlē 40% koef. 2.05

- 2 spēlēs 30% koef. 2.75

- 3 spēlēs 12% koef. 7.00

- 4 spēlēs 4% koef. 21.00

- 5 spēlēs 2% koef. 41.00

- 6 spēlēs 1% koef 83.00

Jānis: Domāju, ka vairāk par trim varētu iemest tikai norvēģiem, tādēļ teikšu, ka divās.

Aija: Es nebūšu baigi optimistiska - teikšu, ka vienā.

Jānis: Bet pasaules čempionātā, domāju, ka vajadzētu tikt astotniekā. Domāju, ka tur ir mūsu vieta. Paskat, kā vācieši nesen olimpisko spēļu finālā gandrīz vinnēja krievus. Bet mēs vāciešiem minimāli zaudējām cīņā par tikšanu uz olimpiādi!

Aija: Man jau liekas, ka mums tiešām reizēm pietrūkst tās bieži piesauktās ticības saviem spēkiem.

Jānis: Vienmēr kaut kas nedaudz pietrūkst. It kā būtu uzlikts kāds lāsts…

Aija: Lāsts? Tu nu gan esi fatālists! Ņemot vērā, ka mans draugs ir izbijis hokejists, tad man mājās nav variantu - ir jāskatās. Man allaž ir paticis Artūrs Kulda, brāļi Rēdlihi, Andris Džeriņš.

Jānis: Man no jaunajiem patīk Rihards Bukarts un Frenks Razgals, domāju, viņi noteikti iemetīs kādu golu. Ar Razgala tēvu vienu laiku sanāca uzspēlēt kopā. Viņš bija tik ideāls spēlētājs un dalīja tik labas piespēles! Skatoties hokeju, es vienmēr atļaujos iedzert alu, taču esmu salīdzinoši mierīgs skatītājs, īpaši nebļaustos. Atšķirībā no sava kolēģa Armanda Siliņa, kurš 2007. gadā no pasaules čempionāta Krievijā atbrauca bez balss.

Aija: Ja esmu arēnā, tad es bļauju. Ja esmu mājās un, skatoties hokeju, gludinu veļu, tad arī bļauju. Taču es nedzeru alu. Tā vietā es dzeru vīnu. Kas laikam nav baigi stilīgi...