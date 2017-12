Kādas izmaiņas gaida pensionārus 2018. gadā?

Nākamais gads atnesīs dažādus jaunumus ikvienā dzīves jomā, taču pārmaiņas skars arī sociālos jautājumus un tieši pensiju saņēmējus.

Labklājības ministrija informē, ka 2018. gadā pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, kad tika piemērots negatīvs pensijas kapitāla indekss. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2018. gada 1. janvāra un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2018. gada septembrim. Senioriem, kuri strādā, jārēķinās, ka no nākamā gada tiek palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme par vienu procentpunktu. Likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana.

No 2018. gada 1. jūlija paaugstinās pensiju piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Līdzšinējā eiro vietā tas būs 1,5 eiro. No 2018. gada 1. oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem: 60 %, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, un 70 %, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.